Les Émirats arabes unis ont accueilli 17 600 Afghans avant leur réinstallation vers des destinations finales

ABOU DHABI, 24 JUILLET, 2025 (WAM) – Dans le cadre de son engagement humanitaire et de sa réponse rapide en temps de crise, les Émirats arabes unis ont accueilli 17 619 Afghans évacués depuis août 2021, avant leur réinstallation dans des pays tiers. Cette initiative a été menée en coopération avec des partenaires internationaux pour soutenir le peuple afghan face aux circonstances exceptionnelles auxquelles son pays a été confronté.

Les évacués ont été accueillis au sein de l’Emirates Humanitarian City à Abou Dhabi, où leur ont été fournis des services et installations de haute qualité avant leur départ vers 21 destinations finales. Le coût total de cette opération d’accueil s’est élevé à 1,384 milliard d’AED (soit 367 millions de dollars américains), mobilisé pour garantir un hébergement temporaire digne, répondant à l’ensemble des besoins fondamentaux, en particulier ceux des enfants, des personnes âgées et des femmes.



Les Émirats arabes unis ont également facilité l’évacuation de 41 000 personnes depuis l’Afghanistan, incluant des citoyens afghans et des ressortissants étrangers. Cette mobilisation s’est inscrite dans la volonté des Émirats de soutenir les nations amies ayant sollicité leur aide pour l’évacuation de leurs ressortissants et le retour de ces derniers dans leurs pays d’origine.

Pendant leur séjour, les autorités émiriennes ont mis à disposition de tous les ressortissants afghans les besoins essentiels : soins de santé, services logistiques et diplomatiques, communications, hébergement et alimentation – assurant ainsi leur bien-être, confort et dignité. Une assistance financière a également été accordée pour accompagner les familles dans la reconstruction de leur vie dans leurs nouveaux pays d’accueil.

Afin de faciliter les démarches de réinstallation, toutes les formalités de départ ont été centralisées au sein de l’Emirates Humanitarian City, qui a accueilli 17 représentations diplomatiques, ainsi que des bureaux de l’Agence américaine des services d'immigration (USCIS), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’Agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), en plus de deux organisations non gouvernementales internationales.

Dans le domaine médical, les Émirats ont déployé des efforts considérables pour prendre en charge les résidents, afghans et étrangers, notamment durant la pandémie de COVID-19. 34 923 vaccins ont été administrés, plus de 303 naissances ont été prises en charge, et 303 interventions chirurgicales ont été réalisées, dont trois cas graves traités à l’étranger. Au total, 254 572 services médicaux ont été fournis durant leur séjour temporaire.

Sur le plan éducatif, les Émirats ont assuré la scolarisation de 3 764 Afghans, dont environ 800 enfants inscrits dans des crèches avec transport scolaire et suivi pédagogique. 39 cours éducatifs ont été organisés, ainsi que des ateliers de formation et développement professionnel, au bénéfice de 2 589 personnes.

Les installations de l’Emirates Humanitarian City comprennent des cours extérieures, plusieurs aires de jeux et espaces de loisirs dédiés aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées, ainsi qu’un centre de prévention sanitaire. Les résidents y ont eu accès à l’ensemble des produits essentiels, tels que médicaments, denrées alimentaires et autres fournitures de première nécessité, dans le respect des valeurs et traditions de la société émirienne.

Les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux donateurs d’aide à l’Afghanistan et n’ont ménagé aucun effort pour venir en aide à son peuple, traduisant leur message humanitaire fondé sur les valeurs de paix, de tolérance, de coexistence et de fraternité humaine. Le pays réaffirme ainsi sa solidarité avec les peuples confrontés à des situations de crise extrême.

Depuis leur fondation, les Émirats placent la dignité humaine et le bien-être des peuples au cœur de leur approche, indépendamment des origines ethniques, religieuses ou géographiques — une vision fidèle aux principes humanitaires nobles qui font des Émirats un symbole mondial de générosité et de don de soi.

À noter que, ces trois dernières années seulement, les Émirats arabes unis ont fourni 740 millions d’AED d’aide humanitaire à l’Afghanistan, comprenant notamment la mise en place d’un pont aérien humanitaire pour livrer des centaines de tonnes de vivres et de secours à plus d’un million de bénéficiaires, principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées. Le pays a également offert une assistance médicale durant la pandémie de COVID-19, et a ouvert 10 centres de santé maternelle et infantile dans sept provinces afghanes.