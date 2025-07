DAE annonce un accord d’achat et de cession-bail avec United pour 10 Boeing 737-9

DUBAÏ, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – La société Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a annoncé ce lundi la signature d’un accord d’achat avec la compagnie United Airlines portant sur 10 nouveaux avions Boeing 737-9, ainsi que leur mise en location de longue durée pour des livraisons prévues entre août 2025 et février 2026.

Firoz Tarapore, directeur général de DAE, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui, relative à l’accord de cession-bail portant sur 10 Boeing 737-9, fait suite à notre récente acquisition d’un Airbus A321neo déjà loué à United. Elle reflète notre engagement soutenu envers le marché nord-américain. Nous félicitons United pour son succès continu et nous réjouissons de renforcer davantage notre partenariat dans les années à venir. »

Le Boeing 737-9 fait partie de la famille 737 MAX, reconnue pour sa performance environnementale accrue, son efficacité énergétique supérieure et son confort optimisé pour les passagers sur les lignes à couloir unique. L'appareil permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de 20 % par rapport aux avions qu’il remplace.

DAE possède, gère, ou s’est engagée à posséder ou gérer un total de 750 avions, dont 225 issus du constructeur Boeing, et entend poursuivre l’expansion de sa flotte afin de répondre à la croissance de la demande mondiale dans le secteur aérien.