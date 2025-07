« Emerge » et la ville de Misk signent un accord pour le développement d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 621 kilowatts

RIYAD, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – La société Emerge, coentreprise entre Masdar (société d’énergie future d’Abou Dhabi) et EDF Solutions Énergétiques, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat d’énergie solaire à long terme avec la ville de Misk, en Arabie saoudite. Cet accord porte sur la fourniture d’électricité durable pendant une période de 20 ans.

Signée à Riyad, cette initiative marque une étape décisive dans la trajectoire de Misk vers un modèle urbain durable et innovant. Le projet prévoit la construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 621 kWc, installée sur les toitures de bâtiments et les ombrières des parkings dans la ville de Misk, située au nord-ouest de la capitale.

La centrale solaire permettra, une fois opérationnelle, d’éviter l’émission de plus de 600 tonnes de CO₂ par an, renforçant ainsi les efforts de la ville pour obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et consolider sa place en tant que modèle de cité urbaine durable au sein de la région.

Emerge assurera l’ensemble du développement du projet : ingénierie, conception, financement, approvisionnement, construction, exploitation et maintenance, faisant de cette collaboration un modèle reproductible pour la mise en œuvre de solutions énergétiques durables à Misk, en adéquation avec son développement urbain ambitieux.

David Henry, PDG de la ville de Misk, a déclaré : « La ville de Misk a été conçue comme une communauté urbaine innovante, tournée vers l’avenir, au service des générations futures. L’intégration de l’énergie propre dans nos infrastructures incarne pleinement cette vision. Ce projet constitue une avancée stratégique vers nos objectifs de durabilité. »

Omar Al Duwaihi, membre du conseil d’administration d’Emerge et PDG d’EDF et d’EDF Solutions Énergétiques en Arabie saoudite et à Bahreïn, a souligné : « Ce partenariat reflète l’élan croissant du Royaume en faveur de l’énergie propre. En soutenant les ambitions durables de Misk, Emerge est fière de contribuer à un paysage urbain alliant innovation et respect de l’environnement. »

De son côté, Ali Al Shammari, membre du conseil d’administration d’Emerge et directeur des projets stratégiques chez Masdar, a affirmé : « Nous veillerons à garantir les plus hauts standards de qualité et d’innovation à toutes les étapes du projet, en tirant parti de l’expertise mondiale combinée de Masdar et d’EDF. »

Fondée en 2021, Emerge propose des solutions solaires photovoltaïques, de stockage par batteries et d’énergie hybride adaptées aux entreprises de toutes tailles, qu’elles soient connectées ou non au réseau. Son modèle repose sur des contrats d’énergie solaire sans investissement initial pour le client, permettant une électricité propre, fiable et économique, tout en réduisant les émissions de carbone.

Grâce à ce partenariat, la ville de Misk tirera parti de l’abondant potentiel solaire de l’Arabie saoudite pour alimenter ses infrastructures en énergie propre, renforcer son autonomie énergétique et consolider sa position de référence régionale en matière de développement urbain durable.