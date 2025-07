AD Ports Group conclut un accord de musataha de 50 ans avec Emirates Food Industries au port de Khalifa

ABOU DHABI, 28 JUILLET, 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports Group a signé un contrat de musataha ( contrat de droit à bâtir sur terrain d’autrui pour une durée déterminée) d'une durée de 50 ans avec la société Emirates Food Industries, filiale du National Holding Group, en vue de développer un complexe agroalimentaire stratégique au sein du port de Khalifa.

Dans le cadre de cette coopération stratégique, une première phase prévoit la construction de silos de stockage modernes sur le quai sud du port. Ce projet renforcera les capacités logistiques du port et contribuera à le positionner comme plateforme de référence pour le commerce et les services logistiques dans la région. Il appuiera également les efforts nationaux en matière de sécurité alimentaire, en augmentant la capacité de stockage des denrées alimentaires stratégiques.

Les phases ultérieures du projet prévoient la création d’une usine de traitement des céréales d’une valeur de 2 milliards d’AED, qui formera, à terme, un complexe industriel intégré doté d’installations avancées pour la transformation et le stockage de diverses variétés de céréales au sein du port de Khalifa.

Ce projet vise à établir une infrastructure agroalimentaire moderne et durable, dotée de technologies de pointe dans les domaines industriel et opérationnel, en soutien à la vision ambitieuse des Émirats arabes unis en matière de réserves stratégiques et de chaînes d’approvisionnement alimentaires durables.

Grâce à une infrastructure logistique solide, ce complexe permettra une réaction rapide aux évolutions du marché et offrira une adaptabilité renforcée face aux dynamiques de la chaîne logistique mondiale.

S’étendant sur une superficie de 100 000 m², le complexe devrait atteindre une capacité de stockage de 150 000 tonnes métriques. Le terrain loué a été choisi pour son emplacement stratégique au sein du port de Khalifa, à proximité directe des quais en eaux profondes, capables d’accueillir des navires de type Panamax, à fort tonnage.

À cette occasion, Saif Al Mazrouei, PDG de la division Ports d’AD Ports Group, a déclaré : Ce partenariat de cinquante ans constitue une étape majeure dans notre engagement constant à soutenir la sécurité alimentaire nationale. Nous aspirons à mettre à profit nos infrastructures avancées et nos solutions logistiques intégrées pour créer une plateforme renforçant l'efficacité et la résilience des chaînes d'approvisionnement alimentaires aux Émirats. »

Pour sa part, Joseph Abdo, PDG d’Emirates Food Industries, a souligné que cette coopération à long terme s’inscrit dans une stratégie visant à soutenir l’autonomie alimentaire du pays :

« Grâce aux installations et services modernes du port de Khalifa, nous pourrons améliorer notre chaîne d’approvisionnement, augmenter notre capacité de stockage, et assurer l’approvisionnement continu en produits alimentaires essentiels, en réponse à la demande régionale croissante. »