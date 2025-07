La municipalité de Dubaï et BiOD Technology signent un protocole d’accord pour convertir les huiles usagées en biodiesel renouvelable

DUBAÏ, 28 juillet 2025 (WAM) – La municipalité de Dubaï a signé un protocole d’accord avec BiOD Technology FZCO, filiale de DUBAL Holding, marquant une avancée majeure en matière de durabilité environnementale et de promotion de l’économie circulaire dans l’émirat.

Cet accord définit une coopération stratégique axée sur la transformation des huiles de cuisson usagées (UCO), ainsi que des graisses et huiles (FOG), en biodiesel B100, un carburant propre et renouvelable.

Le protocole d’accord a été conclu en présence de hauts responsables, dont Fahad Al-Awadhi, directeur du Département des projets d’assainissement et d’eaux recyclées de la municipalité de Dubaï ; Yousef Bastaki, membre du conseil d’administration de BiOD Technology ; et Shiva Vig, directeur général de BiOD Technology.

Cette collaboration s’inscrit dans les stratégies de durabilité à long terme de Dubaï, soutient la croissance de l’économie verte locale et renforce la transition de l’émirat vers des sources d’énergie plus propres.

Conformément aux termes de l’accord, BiOD Technology est autorisée à collecter les UCO et FOG dans tout Dubaï afin de les transformer en biodiesel. L’initiative permet non seulement d’éviter que ces déchets ne nuisent au réseau d’assainissement, mais elle contribue également à réduire de manière significative l’empreinte environnementale et les coûts d’exploitation liés au traitement des eaux usées.

Adel Al Marzooqi, directeur général de l’Agence des déchets et de l’assainissement de la municipalité de Dubaï, a déclaré : « Ce partenariat représente une avancée importante dans notre mission visant à faire progresser l’agenda environnemental de Dubaï à travers des solutions innovantes et durables de valorisation énergétique des déchets. En transformant les déchets en ressources énergétiques, nous protégeons les infrastructures essentielles, réduisons les risques environnementaux et contribuons activement à la réalisation des objectifs fixés dans la Vision 2030 de Dubaï en matière de durabilité. »

Ahmed bin Fahad Al Muhairi, président du conseil d’administration de BiOD Technology, a affirmé : « Nous sommes heureux de collaborer avec la municipalité de Dubaï dans le cadre de cette initiative, qui témoigne de notre engagement commun en faveur de l’innovation durable. Chez BiOD Technology, nous mettons en œuvre des solutions concrètes et impactantes pour améliorer l’environnement de manière tangible et soutenir les objectifs de Dubaï en matière d’économie circulaire. Aux côtés de partenaires partageant les mêmes valeurs, nous aspirons à bâtir un écosystème de services au service d’un impact global positif. »

De son côté, Shiva Vig, directeur général de BiOD Technology, a ajouté : « En tirant parti de technologies de pointe et d’une expertise approfondie du secteur, nous transformons les UCO et FOG en biodiesel renouvelable de haute qualité. Ce partenariat représente une étape prometteuse, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’étendre nos efforts à des initiatives plus larges en faveur d’une gestion durable des déchets et de solutions innovantes de recyclage. »