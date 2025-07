NMDC Energy entame les opérations de fabrication sur son site de Ras Al-Khair, en Arabie saoudite

DAMMAM, 29 juillet 2025 (WAM) – NMDC Energy, acteur majeur dans les services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour les secteurs de l’énergie offshore et onshore, a entamé les opérations de fabrication sur son site ultramoderne de Ras Al-Khair, en Arabie saoudite.

Situé stratégiquement au sein de la zone économique spéciale de Ras Al-Khair, ce chantier de fabrication s’étend sur une superficie de 400.000 mètres carrés et est conçu pour servir des projets terrestres et maritimes, avec une capacité de production annuelle de 40.000 tonnes.

Dotée de systèmes numériques et d’automatisation de pointe, l’installation assure des services de fabrication, de gréement, de maintenance et de modélisation modulaire pour des infrastructures énergétiques complexes.

NMDC Energy a investi 200 millions d’AED pour développer des installations productives et sûres à Ras Al-Khair, dans l’objectif de réduire les émissions. En intégrant des technologies avancées, l’entreprise propose des solutions innovantes répondant aux besoins du secteur énergétique tout en soutenant Aramco.

Mohamed Hamad Almehairi, président de NMDC Energy, a déclaré : « Le lancement des activités de fabrication à Ras Al-Khair marque une avancée majeure dans notre stratégie d’expansion régionale. Forts de plus de 51 ans d’expérience, nous sommes fiers d’exporter notre excellence vers le Royaume, créant ainsi de nouvelles perspectives de prospérité pour l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’ensemble de la région. »

Le site est déjà opérationnel : neuf structures offshore sont actuellement en cours de fabrication pour le client historique Aramco, dans le cadre de projets complexes alignés sur les objectifs saoudiens de développement industriel et de localisation. Cette étape permet à NMDC Energy d’élargir sa clientèle dans le Royaume et contribue à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite en renforçant les capacités industrielles stratégiques.

Afin d’assurer une exécution fluide des projets, plus de 1.800 employés expérimentés seront mobilisés depuis Abou Dhabi vers l’Arabie saoudite, garantissant un contrôle qualité rigoureux et une livraison optimale des infrastructures avancées.

Le chantier de Ras Al-Khair occupe une place centrale dans la stratégie saoudienne de NMDC Energy et dans sa feuille de route en matière de localisation. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a réinvesti plusieurs milliards de riyals dans l’économie saoudienne et prévoit de porter son indice In-Kingdom Total Value Add (iktva) à 39 % d’ici fin 2025, puis à 51 % à l’horizon 2028.

En tant que locataire stratégique au sein de la zone économique spéciale de Ras Al-Khair, NMDC Energy joue un rôle moteur dans la dynamisation du commerce, de l’investissement et de l’emploi en Arabie saoudite.

L’entreprise prévoit d’exploiter pleinement les capacités du site de Ras Al-Khair pour favoriser l’innovation conjointe et promouvoir une prospérité partagée dans les secteurs de l’énergie et de la fabrication.