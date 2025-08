Abdulla Al Hamed tient des réunions médiatiques et académiques à Osaka en amont du Sommet BRIDGE

OSAKA, 29 juillet 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a entamé une série de rencontres avec des responsables médiatiques et académiques dans la ville japonaise d’Osaka, accompagné du Dr Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, directeur général du NMO.

Cette visite marque le lancement de la tournée asiatique d’Al Hamed, dans le cadre des préparatifs du Sommet BRIDGE, prévu à Abou Dhabi en décembre prochain.

Renforcer les partenariats mondiaux dans les secteurs des médias et du savoir

Cette tournée traduit l’engagement du président du NMO à renforcer la coopération internationale et à élargir les partenariats stratégiques avec les institutions mondiales de premier plan dans les domaines des médias, de l’enseignement, du leadership intellectuel et des technologies avancées.

Au cours des rencontres, Abdulla Al Hamed a exploré les perspectives de coopération conjointe avec plusieurs institutions et personnalités japonaises de renom. Les discussions ont porté sur : l’intégration des médias traditionnels et numériques, le rôle des universités et des institutions culturelles dans la formation de la prochaine génération de leaders médiatiques et intellectuels, la valeur des plateformes créatives dans la promotion du dialogue interculturel.

Al Hamed a souligné que le Sommet BRIDGE représente une opportunité stratégique pour harmoniser les efforts mondiaux en matière de médias et de culture dans un environnement en constante évolution. Il a insisté sur l’importance de nouer des partenariats avec des institutions de référence, telles que la chaîne publique japonaise NHK, l’Université internationale de Tokyo, et les plateformes médiatiques d’avant-garde, pour affirmer le rôle des Émirats arabes unis comme carrefour mondial du dialogue médiatique et intellectuel.

Parmi les personnalités rencontrées figuraient : Takeshi Shibasaki, producteur exécutif et responsable de la coproduction au NHK Value Development Center, Mika Sugiura, rédactrice en chef de Japan Forward, Cy West, directeur général adjoint de l’hôtel Rihga Royal Osaka, et Wada Masashi, professeur honoraire à l’Université internationale de Tokyo.

Ces rencontres s’inscrivent dans une dynamique de coopération bilatérale croissante entre les Émirats arabes unis et le Japon, notamment dans les secteurs de l’innovation médiatique, de l’éducation et de la diplomatie culturelle.