Charjah : modèle d’intégration sociale et de développement durable

CHARJAH, 30 juillet 2025 (WAM) – L’accueil du Congrès mondial 2025 "We Are Inclusion" dans l’Émirat de Charjah marque l’aboutissement d’un parcours humanitaire et de développement de longue date, qui a permis à l’émirat de s’imposer comme modèle mondial de l’inclusion sociale globale.

Ce cheminement a conduit à la reconnaissance de Charjah en tant que "Ville amie des personnes handicapées" en 2018 par l’Union mondiale du handicap, en raison des vastes efforts déployés pour développer une infrastructure garantissant un accès complet et sécurisé à l’ensemble des installations et services publics.

L’engagement de Charjah en faveur de l’inclusion se manifeste dans plusieurs secteurs essentiels à la santé, au bien-être et à la dignité des individus. Dans le domaine de l’éducation, l’émirat a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de politiques d’éducation inclusive et de rééducation pédagogique.

Depuis sa création, la Cité de Charjah pour les services humanitaires (SCHS) œuvre activement à l’intégration des personnes en situation de handicap dans les écoles et au sein de la communauté, tout en défendant un environnement bâti accessible, facilitant une mobilité libre et sécurisée.

Ces efforts ont permis l’inclusion de nombreux élèves en situation de handicap dans des établissements scolaires dotés de dispositifs d’accompagnement individualisés, au sein d’un environnement éducatif fondé sur l’égalité et le respect des besoins spécifiques. Des services d’intervention précoce, de soutien familial et de rééducation personnalisée sont également mis en place pour les enfants.

Sur le plan économique, l’émirat a lancé des initiatives telles que le projet Takween, qui soutient la production artisanale par des personnes en situation de handicap. Ce modèle illustre le passage d’une approche centrée sur la prise en charge vers une logique d’autonomisation économique, valorisant la créativité et les compétences productives au service de l’inclusion professionnelle.

L’Université de Charjah a, de son côté, mis en place un Centre de ressources pour les personnes handicapées, offrant un accompagnement académique et technique tout au long du parcours universitaire, depuis l’admission jusqu’à l’obtention du diplôme, garantissant ainsi une participation pleine et entière.

Sur le plan social et psychologique, diverses institutions organisent des programmes saisonniers intégrant des activités artistiques, sportives et de soutien psychosocial, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement du sentiment d’appartenance des personnes en situation de handicap.

Sur le plan législatif, les efforts de Charjah s’inscrivent dans le cadre des lois et politiques fédérales, notamment la Loi fédérale n° 29 de 2006 relative aux droits des personnes handicapées. L’émirat œuvre à l’interconnexion des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’économie et du social, dans une approche intégrée et durable de l’inclusion.

L’importance de ces efforts est confirmée par les données de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui indiquent que l’exclusion des personnes handicapées du marché du travail peut entraîner une perte de 1 à 7 % du PIB dans certains pays, soulignant ainsi l’impact économique et innovant des politiques inclusives.

La tenue du Congrès mondial 2025 « We Are Inclusion » à Charjah souligne l’importance de l’inclusion comme levier fondamental du développement durable, en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU à l’horizon 2030, en particulier l’ODD 10, qui vise à « réduire les inégalités » et à promouvoir « l’inclusion sociale et économique de tous, sans distinction d’âge, de genre ou de handicap ».

À travers ce Congrès, Charjah adresse un message fort à la communauté internationale : il n’est pas possible de bâtir des sociétés durables sans la contribution de chacun. L’inclusion est à la fois un principe humanitaire, une politique de développement, un choix économique, culturel et un droit humain fondamental – qui ne saurait être compromis.