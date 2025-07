Les Émirats arabes unis condamnent l’attaque contre des véhicules dans l’État nigérian du Plateau

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque ayant visé des véhicules près du village de Mangor, dans l’État de Plateau, au centre du Nigéria, et qui a fait plusieurs victimes.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a exprimé la condamnation catégorique des Émirats à l’égard de ces actes criminels, réaffirmant leur rejet permanent de toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité.

Le ministère a également exprimé ses sincères condoléances et sa profonde solidarité aux familles des victimes, ainsi qu’au gouvernement et au peuple de la République fédérale du Nigéria, à la suite de cette attaque odieuse et lâche.