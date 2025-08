Après New York et Londres, BRIDGE fait escale à Osaka en préparation du Sommet BRIDGE 2025

OSAKA, 30 juillet 2025 (WAM) — La tournée mondiale « BRIDGE Roadshow » a officiellement fait escale à Osaka, marquant la troisième étape clé d’un parcours international visant à façonner l’avenir des médias, des technologies et de la coopération interculturelle.

Lancée par le Bureau national des médias des Émirats arabes unis (NMO) et soutenue par l’Alliance BRIDGE, cette série d’événements de haut niveau réunit des innovateurs, chefs d’entreprise et décideurs politiques afin de répondre aux enjeux majeurs du paysage médiatique mondial en constante évolution.

Après New York et Londres, Osaka devient ainsi le nouveau centre de ce dialogue mondial dynamique, ouvrant la voie à de nouvelles idées, des connexions stratégiques et une réflexion approfondie sur le rôle des médias à l’échelle internationale.

Chaque escale de la tournée alimente les « Conversations Connectées », une série évolutive de réflexions destinée à nourrir les travaux du Sommet BRIDGE 2025 — la plus grande plateforme mondiale rassemblant les acteurs des médias, des contenus culturels et créatifs, ainsi que des décideurs, pour transformer les modes de communication. La première édition du sommet se tiendra à Abou Dhabi du 8 au 10 décembre 2025.

Cette rencontre réunira l’ensemble de l’écosystème médiatique — créateurs, journalistes, producteurs et communicants — aux côtés des entités gouvernementales, dirigeants d’entreprise et acteurs institutionnels, en vue de forger des partenariats porteurs de sens et reflétant un engagement commun en faveur d’un monde plus connecté, éthique et durable.

Dans le contexte de l’Expo 2025, Osaka a offert un cadre propice à l’exploration du lien entre traditions et innovations technologiques. En présence d’Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du NMO et du Conseil des médias des EAU, ainsi que de Shihab Al Faheem, ambassadeur des Émirats arabes unis au Japon, plus de 30 figures influentes du Japon dans les secteurs des médias, de la technologie et de la finance ont pris part aux discussions.

Parmi les moments phares figurait l’entretien « Who's Cashing In on the Truth Deficit? » avec Leika Kihara, rédactrice en chef de Reuters Japon, et Wendy Siew, vice-présidente senior de WPP Media Japon. Cette session a abordé les enjeux de la confiance dans un monde saturé d’algorithmes et de contenus.

Le Dr Hiro Hamada, chercheur en neurosciences et intelligence artificielle, a quant à lui livré une présentation intitulée « Thinking Machines, Feeling Minds: AI’s Next Frontier », exposant l’impact des technologies cognitives sur la perception humaine et la narration médiatique.

Les échanges ont été suivis de sessions de réseautage ciblées, renforçant le rôle du Japon dans la conduite de l’innovation médiatique responsable fondée sur le patrimoine.

Le président du NMO, Abdulla Al Hamed, a souligné l’engagement des Émirats arabes unis à construire un modèle médiatique d’avant-garde fondé sur l’agilité, la transparence et les valeurs humaines universelles. Il a rappelé que le Sommet BRIDGE 2025 à Abou Dhabi servira de tremplin pour des partenariats stratégiques orientés vers le développement durable et la prospérité partagée.

Le directeur général du NMO, le Dr Jamal Al Kaabi, a déclaré : « BRIDGE répond à un besoin urgent : réunir les créateurs de contenu et les parties prenantes internationales autour d’une mission commune — bâtir des récits porteurs de confiance et d’impact. »

Tandis que New York s’est penchée sur l’intelligence artificielle et la vérification des faits, et Londres sur la diplomatie narrative, Osaka a mis à l’honneur l’économie créative asiatique, explorant l’équilibre entre innovation technologique et authenticité culturelle.

Des étapes ultérieures à Shanghai et dans d’autres grandes métropoles poursuivront cette réflexion. Le Sommet BRIDGE 2025 constituera un espace où créateurs, influenceurs, agences, institutions et investisseurs uniront leurs forces pour inventer des modèles de narration transfrontaliers, à fort impact social et économique.

Les inscriptions pour le Sommet BRIDGE 2025 sont désormais ouvertes sur : https://www.worldmediabridge.com/en.