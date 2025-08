Ruwad finance cinq projets d’une valeur de 1,2 million AED au premier semestre 2025

CHARJAH, 30 juillet 2025 (WAM) – La Fondation de Charjah pour le soutien aux entrepreneurs pionniers (Ruwad), affiliée au Département du développement économique de Charjah (SEDD), a financé cinq nouveaux projets d'une valeur totale de 1,2 million d'AED au cours du premier semestre 2025.

Selon son rapport semestriel, les financements ont porté sur trois projets professionnels et deux projets commerciaux. Durant la même période, Ruwad a accueilli 237 nouveaux projets dans son programme d’adhésion et a effectué 161 visites de terrain auprès des entreprises membres. Elle a également proposé 69 consultations spécialisées, mené 282 entretiens avec des entrepreneurs et répondu à plus de 7 000 demandes par téléphone.

Hamad Ali Abdullah Al Mahmoud, président du SEDD, a souligné que les réalisations de Ruwad témoignent de la vitalité de l’environnement entrepreneurial à Charjah et de l’engagement du gouvernement à soutenir les jeunes Émiratis dans le lancement d'entreprises innovantes et durables.

Fatima Al Ali, directrice par intérim de Ruwad, a noté les efforts continus de la fondation pour accompagner les jeunes à travers des formations, des conseils et un soutien à la promotion. Au premier semestre, Ruwad a dispensé 23 programmes de formation au profit de 660 entrepreneurs, tout en maintenant une forte présence médiatique et en participant activement à des événements universitaires et nationaux majeurs.

Ruwad a également enregistré des marchés publics d’une valeur de 3,6 millions d’AED au profit de ses projets membres. Par ailleurs, sept contrats ont été conclus dans le cadre du programme « Tashbeek », en plus de plusieurs initiatives promotionnelles destinées à renforcer la visibilité des jeunes entreprises.