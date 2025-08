Le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains lance un système intelligent de mécanisme national d’orientation

ABOU DHABI, 30 juillet 2025 (WAM) – Dans une initiative novatrice illustrant l'engagement indéfectible des Émirats arabes unis (EAU) à lutter contre la traite des êtres humains et à promouvoir les droits de l'homme, le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCCHT) a annoncé le lancement de son nouveau site Internet officiel, ainsi que l’introduction du tout premier Système intelligent de mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite dans la région. Ce lancement coïncide avec la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes, célébrée chaque année le 30 juillet.

L’annonce a été faite lors d’une cérémonie officielle organisée au siège du ministère de la Justice à Abou Dhabi, sous le patronage et en présence d’Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice et président du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. L’événement a réuni des membres du Comité, des représentants de missions diplomatiques ainsi que de hauts responsables du ministère de la Justice.

Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné que la lutte contre la traite des êtres humains figure parmi les priorités nationales des Émirats arabes unis, guidés par une vision humanitaire et en conformité avec leurs engagements dans le cadre des conventions internationales pertinentes. Il a rappelé que les EAU agissent de manière proactive dans ce domaine depuis 2006, année durant laquelle le pays a adhéré au Protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complémentaire à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Le pays a, par la suite, promulgué une législation nationale sur la traite et élaboré une stratégie globale pour lutter contre ce crime.

Le ministre a également annoncé le lancement du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2025–2027. Ce plan repose sur une approche intégrée visant à éliminer les causes profondes de la traite, à poursuivre les auteurs et à veiller à ce que les responsables ne restent pas impunis, conformément aux meilleures pratiques internationales. La stratégie met l’accent sur un système complet de protection des victimes, incluant leur prise en charge et leur réhabilitation, et vise à renforcer la coopération avec les organisations régionales et internationales, ainsi qu’avec la société civile.

Dans le cadre de cette approche centrée sur les victimes, il a dévoilé le Système intelligent de mécanisme national d’orientation pour la lutte contre la traite des êtres humains – le premier du genre dans la région, reposant sur l’intelligence artificielle. Ce système permet de coordonner les efforts de l’ensemble des entités concernées et d’analyser les données pour détecter de manière proactive les cas potentiels de traite, améliorant ainsi l'efficacité des réponses et accélérant les procédures.

Le système permet la création d’un profil numérique pour chaque victime dès son identification et la déclaration du cas. Il automatise la saisie des données et oriente les entités compétentes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires en matière d’hébergement, d’enquête ou de poursuites judiciaires. Il intègre également des fonctionnalités de géolocalisation précise et facilite le partage d’informations en temps réel entre les parties prenantes, assurant ainsi une coordination immédiate et une documentation complète de toutes les étapes de traitement des dossiers.

Le lancement de ce système s’inscrit également dans le cadre du programme gouvernemental des EAU intitulé « Zéro bureaucratie », grâce à une plateforme numérique unifiée reliant plus de 11 entités. Cette démarche contribue à rationaliser les procédures de protection et à accélérer le processus d’orientation des victimes.