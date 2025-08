Abdulla Al Hamed rencontre des dirigeants de premier plan du secteur des médias et des technologies à Shanghaï

SHANGHAÏ, 31 juillet 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et président du Conseil des médias des Émirats, a tenu une série de réunions de haut niveau avec des dirigeants mondiaux du secteur des médias, de l’investissement créatif, de l’éducation intelligente et des technologies de pointe, à l’occasion de l’étape de la tournée BRIDGE Roadshow à Shanghaï.

Les discussions ont porté sur des opportunités stratégiques de co-développement de contenus numériques destinés aux marchés du Moyen-Orient, de promotion de l’investissement dans les médias créatifs, d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement, ainsi que de conception d’infrastructures intelligentes pour les futures villes médiatiques.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs du Sommet BRIDGE 2025, prévu en décembre prochain à Abou Dhabi, et visent à renforcer les partenariats stratégiques avec des organisations internationales, tout en ouvrant de nouvelles voies de coopération dans les domaines mondiaux des médias et des technologies.

Abdulla Al Hamed s’est notamment entretenu avec Jinjian Zhang, associé fondateur de VitalBridge, un fonds de capital-risque basé à Shanghaï, spécialisé dans l’investissement dans les technologies avancées de l’IA et de la robotique.

Le président a également rencontré Bonnie Zhang, fondatrice de Cartea, une plateforme émergente du secteur automobile reliant les marques chinoises aux marchés du Golfe, ainsi que Vivi He, fondatrice de Xiaguangshe (ShineGlobal), un groupe de réflexion proposant des stratégies d’expansion internationale aux entreprises chinoises.

Une réunion de haut niveau s’est également tenue avec Lv Yang Ming, président du département des services Cloud Média de Huawei, au cours de laquelle les échanges ont porté sur la production de contenu à l’aide de l’intelligence artificielle, les solutions de diffusion en direct, ainsi que les infrastructures médiatiques de nouvelle génération.

À l’issue des rencontres, Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed a souligné l’importance d’approfondir la coopération avec les entreprises technologiques et médiatiques de premier plan à l’échelle mondiale, en tant que priorité stratégique des Émirats arabes unis.

Il a déclaré : « Nouer des partenariats internationaux solides est essentiel pour construire un écosystème médiatique agile et intégré, capable de prospérer face aux mutations rapides de l’ère numérique. Nous nous engageons à positionner les Émirats arabes unis comme un centre mondial des médias, en favorisant la création de contenus percutants, responsables et tournés vers l’avenir. À travers cette démarche, nous aspirons à sensibiliser le public, encourager le dialogue ouvert et consolider le rôle de notre pays en tant que plateforme intellectuelle et culturelle dynamique sur la scène internationale. »