Le secteur du tourisme de Ras Al Khaimah enregistre un record de 654 000 visiteurs au premier semestre 2025

RAS AL KHAIMAH, 31 juillet 2025 (WAM) – L’Autorité de développement du tourisme de Ras Al Khaimah (RAKTDA) a annoncé une performance record pour le premier semestre 2025, avec plus de 654 000 arrivées de visiteurs, soit une augmentation de 6 % en glissement annuel, accompagnée d’une hausse de 9 % des recettes touristiques.

Raki Phillips, Directeur général de la RAKTDA, a déclaré que ces résultats reflètent la solidité de la stratégie touristique de l’émirat, ajoutant : « Grâce à l’élargissement de la connectivité aérienne, au développement hôtelier et à un calendrier dynamique d’expériences, nous sommes pleinement engagés sur la voie de notre objectif d’accueillir plus de 3,5 millions de visiteurs par an d’ici à 2030, tout en générant une valeur durable à long terme. »

Parmi les faits marquants du premier semestre 2025 figurent : un record de 654 000 arrivées — le plus élevé jamais enregistré sur une période de six mois ; une hausse de 9 % des recettes touristiques ; une augmentation de 36 % des revenus liés au tourisme d’affaires (MICE) et aux mariages ; une forte croissance des marchés reliés par vols directs : Roumanie (+65 %), Pologne (+56 %), Ouzbékistan (+47 %), Biélorussie (+30 %) ; ainsi que des arrivées semestrielles historiques en provenance de l’Inde (+25 %), de la Chine (+9,2 %), de la Russie (+7 %) et du Royaume-Uni (+5 %).

La RAKTDA a également annoncé plusieurs projets hôteliers d’envergure dans le cadre de ses plans visant à doubler le nombre de clés hôtelières d’ici à 2030. Parmi ceux-ci figurent : le Fairmont Al Marjan Island (250 clés), le Four Seasons Resort at Mina Al Arab (150 clés), le Taj Wellington Mews Al Marjan Island (336 appartements) et le NH Collection Ras Al Khaimah (156 clés). L’ouverture du Rove Al Marjan Island est venue enrichir davantage l’offre hôtelière de l’émirat.

L’aéroport de l’émirat a renforcé la connectivité grâce à de nouvelles liaisons directes depuis Varsovie, Katowice, Bucarest, Moscou, Tachkent et Prague. Des plans sont en cours pour augmenter la capacité de l’aéroport et améliorer l’expérience des voyageurs à l’arrivée.

RAKTDA a également conclu plusieurs partenariats stratégiques visant à soutenir la croissance de la destination. Ceux-ci incluent des accords avec Fujairah Adventures pour développer des itinéraires inter-émirats, ainsi qu’avec des agences de voyage en ligne en Chine et en Arabie Saoudite afin de stimuler le tourisme entrant. Dans le domaine de l’innovation numérique, la RAKTDA a signé des protocoles d’accord avec Huawei et la plateforme Web3 Open World pour faire progresser le tourisme intelligent et l'engagement des visiteurs grâce à la technologie blockchain.

Sur le plan événementiel, l’émirat a accueilli la plus grande édition à ce jour de son semi-marathon, le Ras Al Khaimah Half Marathon, avec plus de 10 000 participants ; la 7e étape du UAE Tour sur Jebel Jais ; la 4e édition du championnat de Ras Al Khaimah dans le cadre du DP World Tour ; et l’aventure de randonnée HIGHLANDER. Le lancement du défi cycliste Jais Ride sur 25 km a également renforcé la position de Ras Al Khaimah comme pôle régional du tourisme sportif et de plein air.