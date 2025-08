Une étude scientifique révèle des perspectives prometteuses pour l’agriculture durable aux Émirats arabes unis

CHARJAH, 31 juillet 2025 (WAM) – Une étude scientifique menée par des chercheurs de l’Université américaine de Charjah (AUS), en collaboration avec des institutions scientifiques internationales, et publiée dans la prestigieuse revue Science, a révélé des résultats prometteurs susceptibles de marquer un tournant majeur dans l’agriculture durable en milieux désertiques, en exploitant les communautés microbiennes présentes en profondeur dans les sols arides.

L’étude a démontré que les interactions biologiques entre les racines des plantes et les microbes environnants jouent un rôle central dans l’amélioration de la fertilité des sols et le renforcement de la résilience des cultures face à des conditions climatiques extrêmes—ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement agricole dans des régions sèches comme les Émirats arabes unis.

Le Dr John Klironomos, professeur de biologie, chimie et sciences de l’environnement, et doyen adjoint à la recherche et à l’innovation au sein du College of Arts and Sciences de l’AUS, a déclaré : « Gérer avec rigueur scientifique la relation entre plantes et microbes représente un changement de paradigme dans notre compréhension des sols et de leur exploitation au service d’une agriculture durable, en particulier dans les environnements aux conditions climatiques difficiles. »

L’étude s’est concentrée sur le concept de « rétroaction plante–sol », qui met en évidence la manière dont les plantes influencent la composition des communautés microbiennes du sol, lesquelles, en retour, impactent la capacité des plantes à absorber les nutriments et l’eau.

Le succès de cet écosystème complexe dépend de la manière dont il est géré scientifiquement, ce qui peut, selon les cas, améliorer ou entraver la productivité agricole.

L’AUS applique actuellement ce modèle à travers des expérimentations sur le terrain portant sur des cultures locales telles que le blé et les palmiers dattiers, en utilisant des inoculants microbiens et des biostimulants naturels visant à accroître la résistance des plantes à la chaleur et à la salinité.

Pour soutenir ces efforts, l’université a lancé le « Groupe de recherche sur l’agriculture durable de Charjah », en collaboration avec des chercheurs et experts locaux, dans le but de faire progresser les études relatives à la réhabilitation des sols et à la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement aux Émirats arabes unis et dans la région.

Le Dr Junling Zhang, de l’Université agricole de Chine et co-auteur de l’étude, a déclaré : « La vie microbienne représente une ressource encore largement sous-exploitée. Lorsque nous parvenons à en comprendre les mécanismes et à les renforcer, nous pouvons opérer une transformation majeure de l’agriculture en l’alignant davantage avec les écosystèmes naturels. »

L’étude souligne également l’importance de recourir à certaines pratiques agricoles traditionnelles, telles que la rotation des cultures, les cultures associées et le travail minimal du sol, qui favorisent le développement de la microbiote des sols lorsqu’elles sont appliquées selon des fondements scientifiques.

Elle conclut que le sol ne doit plus être considéré comme un simple support passif pour la culture, mais bien comme un système vivant, susceptible d’être exploité scientifiquement pour soutenir la sécurité alimentaire et répondre aux défis du changement climatique—grâce à des pratiques agricoles qui placent la durabilité des sols et la préservation de la biodiversité au cœur des priorités.

L’étude a été publiée sous le titre « Steering Plant-Soil Feedback for Sustainable Agriculture » dans le numéro de juillet 2025 de la revue Science.