e& enregistre une hausse de 60,7 % de son bénéfice net consolidé, atteignant 8,8 milliards AED au premier semestre 2025

ABOU DHABI, 31 juillet 2025 (WAM) – Le groupe e& a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2025, affichant une dynamique de croissance soutenue et des avancées stratégiques à travers ses principaux pôles d’activité.

Les résultats soulignent la position de leader mondial du groupe e& dans le domaine des technologies, moteur de la transformation numérique à grande échelle sur les marchés régionaux et internationaux.

Le chiffre d’affaires consolidé a atteint 34,9 milliards d’AED, soit une croissance annuelle de 23,3 % par rapport au premier semestre 2024. Le bénéfice net consolidé s’est élevé à 8,8 milliards d’AED, enregistrant une hausse de 60,7 % en glissement annuel.

L’EBITDA a atteint 15,4 milliards d’AED, en hausse de 18,8 % sur un an, avec une marge d’EBITDA de 44,1 %. La base d’abonnés du groupe a augmenté de 13,1 % pour atteindre 198 millions à l’échelle mondiale.

Aux Émirats arabes unis, le nombre d’abonnés d’e& UAE s’est élevé à 15,5 millions, soutenu par une demande croissante pour des solutions de connectivité avancées, des services fondés sur l’intelligence artificielle et des expériences numériques personnalisées répondant aux besoins évolutifs des particuliers comme des entreprises.

Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi, président du groupe e&, a déclaré : « Au premier semestre 2025, e& a consolidé sa position de leader, portée par des investissements stratégiques et un modèle économique solide. Notre performance continue témoigne de notre engagement en faveur de la création de valeur à long terme, avec des jalons majeurs qui traduisent la clairvoyance stratégique du Conseil d’administration. »

Il a ajouté : « Dans le prolongement de cette trajectoire de croissance et de nos solides résultats financiers, nous avons maintenu notre concentration sur les technologies de pointe au service de nos clients. Nous avons notamment lancé, en partenariat avec AWS et le Conseil de cybersécurité des EAU, le “UAE Sovereign Cloud Launchpad”. Cette initiative constitue une avancée majeure au service des priorités nationales en matière de souveraineté numérique, d’IA sécurisée et d’innovation cloud, et contribuera à générer une valeur durable pour l’économie numérique du pays. »

« Grâce à la vision éclairée de la direction des EAU, qui nous guide, e& poursuivra ses efforts pour renforcer l’économie de la connaissance, avec responsabilité et ambition, en bâtissant des sociétés résilientes, inclusives et tournées vers l’innovation dans toutes les régions où nous opérons. »

De son côté, Hatem Dowidar, directeur général du groupe e&, a affirmé : « Le groupe e& a enregistré une solide performance au premier semestre 2025, témoignant de notre agilité, de notre capacité d’innovation et de notre aptitude à nous développer à grande échelle. Nous avons maintenu l’élan constaté sur nos différents segments d’activité. La diversification de nos sources de revenus a permis de garantir la réussite financière du groupe tout en assurant une croissance opérationnelle robuste. »

Il a précisé que le groupe avait franchi plusieurs étapes stratégiques au cours du semestre, notamment la cession de Khazna et la cession partielle d’Airalo, améliorant ainsi sa flexibilité financière. En parallèle, e& a renforcé son positionnement dans les solutions d’intelligence artificielle souveraine avec le lancement du “UAE Sovereign Cloud Launchpad”. L’entreprise a également été l’une des premières à obtenir la désignation “Tier S” dans le cadre du label d’IA de Dubaï, en reconnaissance de son leadership dans le développement et le déploiement responsable de l’intelligence artificielle.

En matière d’expansion internationale, le groupe a acquis Serbia Broadband et a renforcé sa collaboration avec Qualcomm pour accélérer l’évolution de la 5G et l’intégration de l’intelligence artificielle de périphérie dans des secteurs clés.

Enfin, le groupe e& a été nommé “marque à la croissance la plus rapide au monde” par Brand Finance, une reconnaissance qui illustre son ambition affirmée, son innovation centrée sur le client et sa présence mondiale croissante.