DUBAÏ, 31 juillet 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense et président du Conseil exécutif de Dubaï, le « Dubai Mallathon », une initiative majeure de remise en forme à l’échelle de l’émirat, débutera demain (vendredi) dans les principaux centres commerciaux de la ville, transformant ces espaces intérieurs en pistes de marche et de course confortablement climatisées.

S’inscrivant dans le cadre de la campagne de l’« Année de la communauté », de l’Agenda social de Dubaï 33 et de la Stratégie pour la qualité de vie de Dubaï 33, cette initiative vise à promouvoir un mode de vie sain et actif, en offrant aux résidents et visiteurs un environnement sûr et tempéré, particulièrement adapté aux mois d’été.

Le Dubai Mallathon se déroulera dans neuf des centres commerciaux les plus emblématiques de la ville, à savoir : Dubai Mall, Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, City Centre Deira, City Centre Mirdif, Dubai Marina Mall, The Springs Souk, Dubai Festival City et Festival Plaza.

Chaque site sera équipé de pistes intérieures sécurisées totalisant plus de 10 kilomètres, accessibles aux participants de 7h à 10h durant tout le mois d’août. Diverses activités seront organisées quotidiennement dans les centres participants, offrant aux résidents et aux visiteurs l’opportunité d’intégrer l’exercice physique à leur routine. Un calendrier dynamique comprenant des défis sportifs et des compétitions communautaires destinées à tous les âges et centres d’intérêt est prévu les week-ends.

Plus de 40 iPhones, 10 tablettes, ainsi que des bons d’achat et autres prix attractifs seront distribués lors des événements de fin de semaine dans une ambiance festive, conçue pour encourager l’engagement du public et renforcer la cohésion sociale.

Le ministère de la Défense a souligné son engagement à soutenir les initiatives nationales promouvant la santé publique et l’amélioration de la qualité de vie à Dubaï et aux Émirats. « Nous adoptons une approche globale pour construire une société solidaire et résiliente, en reconnaissant l’importance de l’activité physique pour le bien-être individuel et collectif. Notre participation à cette initiative reflète la vision de notre direction qui souhaite faire du sport un pilier de la vie quotidienne et de l’identité communautaire », a déclaré le ministère.

Saeed Hareb, secrétaire général du Conseil des sports de Dubaï, a déclaré : « Cette initiative incarne la vision de Son Altesse le Cheikh Hamdan bin Mohammed en matière de santé et de bien-être communautaire. Elle souligne l’importance de faire de l’activité physique une habitude quotidienne et renforce la position de Dubaï en tant que destination mondiale de premier plan pour le sport. Que ce soit dans des installations de classe mondiale ou dans des centres commerciaux modernes reconnus à l’international, Dubaï offre un cadre idéal pour un mode de vie actif. »

Il a ajouté : « Le Mallathon propose des pistes dédiées dans les centres commerciaux les plus emblématiques de Dubaï, incitant les participants à adopter un mode de vie sain dans un cadre ludique et accessible. Des prix de valeur, des activités spécifiques pour les personnes âgées : cette initiative traduit l’engagement de notre direction à garantir une qualité de vie élevée et l’implication de tous les membres de la société. »

Le Dubai Mallathon se distingue par son approche inclusive et communautaire. Il rassemble des personnes de tous horizons, notamment des jeunes, des enfants, des personnes âgées, le personnel des centres commerciaux et les membres de l’initiative « MyDubai Communities ».

Parrainé par le ministère de la Défense et organisé en collaboration avec le Conseil des sports de Dubaï, l’événement bénéficie du soutien d’un vaste réseau de partenaires publics et privés. Des services de bien-être sont assurés par Mai Dubai, la Fédération des sports pour tous des Émirats, l’hôpital spécialisé Al Tadawi et la société coopérative de Dubaï. Uber et Careem offriront quant à eux des réductions exclusives pendant les heures de l’événement.

Le Mallathon proposera également des bilans de santé gratuits, des consultations nutritionnelles et un accès à des options alimentaires saines proposées par certains restaurants et enseignes, renforçant ainsi la vocation bien-être de l’initiative.

Dans le cadre de l’événement, l’Autorité de développement communautaire (CDA) organisera l’initiative « Marcher pour une meilleure santé » en partenariat avec les centres commerciaux participants, incitant les personnes âgées et les résidents à rester actifs dans un environnement sécurisé et adapté à leurs besoins. Cette initiative vise à améliorer la santé et le bien-être tout en soulignant le rôle essentiel que jouent les personnes âgées au sein de la société.

La participation au Dubai Mallathon est gratuite et ouverte à tous. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site officiel http://www.dubaimallathon.ae et recevront une carte de participation numérique après inscription.