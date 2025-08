L’OMS alerte : la famine à Gaza menace des milliers de personnes de mourir de faim

GAZA, 31 juillet 2025 (WAM) — L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur un stade de famine extrême à Gaza, des milliers de vies en danger

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti ce jeudi que la bande de Gaza traverse actuellement le stade le plus grave de famine selon la classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), mettant en danger de mort des milliers de personnes.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’OMS a indiqué que les habitants de Gaza souffrent de pénuries alimentaires extrêmes, certains restant plusieurs jours sans se nourrir, tandis que d’autres succombent à une faiblesse aiguë ou à une défaillance d’organe. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sont particulièrement exposés au risque de décès sans traitement médical urgent.

L’organisation a souligné que le système de santé de Gaza est désormais incapable de fonctionner efficacement, en raison d’une pénurie critique de fournitures médicales et de carburant, aggravant les souffrances des patients comme du personnel soignant.

L’OMS a précisé que la guérison d’un état de malnutrition nécessite plusieurs mois de soins médicaux spécialisés et une alimentation thérapeutique, avertissant que certaines séquelles peuvent être irréversibles, telles que le retard de croissance ou des affections chroniques.

L’organisation a lancé un appel pressant à l’ouverture immédiate et sans entrave de l’acheminement de l’aide humanitaire — vivres et médicaments — par tous les moyens disponibles. Elle a exhorté Israël à faciliter la livraison de cette aide et à en garantir un passage sécurisé et rapide afin de sauver des vies et de mettre fin aux souffrances des civils. L’OMS a également réitéré son appel en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.