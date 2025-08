Le président égyptien : l’établissement d’un État palestinien est la clé de la stabilité au Moyen-Orient

LE CAIRE, 31 juillet 2025 (WAM) – Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a réitéré le soutien de l’Égypte aux déclarations du Premier ministre britannique Keir Starmer concernant l’intention du Royaume-Uni de reconnaître l’État de Palestine.

Au cours d’un appel téléphonique reçu jeudi du Premier ministre britannique, le président Al-Sissi a salué la position du Royaume-Uni, la qualifiant de pas positif vers la restitution des droits légitimes du peuple palestinien, en particulier celui de l’établissement d’un État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Le président égyptien a souligné qu’un règlement juste et global de la question palestinienne, par la création d’un État palestinien indépendant, demeure la seule voie vers une paix durable et une stabilité véritable au Moyen-Orient.

Il a également exposé la vision de l’Égypte en matière de désescalade et de cessation des hostilités dans la bande de Gaza, mettant en lumière les efforts continus de son pays pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire et garantir la libération des otages et des détenus.

Enfin, le président Al-Sissi a insisté sur l’urgence d’initier les efforts de reconstruction à Gaza et a réaffirmé le refus catégorique de l’Égypte face à toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens.