L’Émirienne Salma Al Marri bat le record national au lancer du marteau en Slovénie

LJUBLJANA, 4 août 2025 (WAM) – La jeune athlète émirienne Salma Al Marri a établi un nouveau record national des Émirats arabes unis au lancer du marteau féminin, lors de sa participation à la réunion internationale qui s’est tenue hier en Slovénie, a annoncé la Fédération des Émirats pour l’athlétisme.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération a salué l’exploit de la jeune sportive âgée de 16 ans, qui a réalisé une performance inédite en lançant le marteau à 49,02 mètres, battant ainsi l’ancien record national (catégories cadettes, juniors et seniors confondues) établi à 44,6 mètres. Un exploit remarquable qui met en lumière une nouvelle pépite du sport émirien.

La Fédération a précisé que Salma Al Marri évolue dans la catégorie des cadettes, et qu’elle ne pratique le lancer du marteau que depuis six mois seulement, ce qui confère à cette performance une portée d’autant plus exceptionnelle, révélatrice de son potentiel prometteur et de son avenir brillant dans le domaine de l’athlétisme.

Cette compétition s’inscrivait dans le cadre du stage d’entraînement à l’étranger organisé par la Fédération, en vue de préparer la participation des athlètes émiratis au Championnat arabe des cadets, prévu à Tunis du 23 au 27 août, ainsi qu’aux Jeux asiatiques de la jeunesse – Bahreïn 2025, qui se dérouleront du 22 au 31 octobre prochain.