ADNOC Gas signe un accord de fourniture de GNL sur 10 ans avec Hindustan Petroleum Corporation

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – ADNOC Gas plc et ses filiales ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord-cadre (Heads of Agreement) avec Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) portant sur la fourniture de 500 000 tonnes métriques par an de gaz naturel liquéfié (GNL), pour une durée de dix ans.

Cet accord consolide l’expansion de la présence mondiale d’ADNOC Gas, notamment sur le marché asiatique du GNL, en forte croissance, et confirme son rôle de fournisseur mondial fiable d’énergie.

Ce contrat à long terme vient renforcer le partenariat d’ADNOC Gas avec les acteurs clés du secteur énergétique indien, s’inscrivant dans la continuité d’accords récents signés avec Indian Oil Corporation et GAIL India Limited, et reflétant l’engagement d’ADNOC à soutenir la sécurité énergétique de l’Inde.

Fatema Al Nuaimi, directrice générale d’ADNOC Gas, a déclaré : « Cet accord à long terme avec HPCL, notre troisième signé avec des entreprises indiennes au cours des douze derniers mois, témoigne de la solidité du partenariat énergétique entre les Émirats arabes unis et l’Inde. Ce jalon souligne la capacité d’ADNOC Gas à répondre de manière fiable à la demande mondiale croissante en GNL et à accompagner l’ambition de l’Inde de porter la part du gaz naturel à 15 % dans son mix énergétique primaire d’ici 2030. »

Le GNL sera fourni depuis l’usine de liquéfaction de l’île de Das, exploitée par ADNOC Gas, qui dispose d’une capacité de production annuelle de 6 millions de tonnes métriques. Cette installation, l’une des plus anciennes au monde en exploitation dans le secteur du GNL, a expédié à ce jour plus de 3 500 cargaisons de GNL à l’échelle mondiale depuis le début de ses opérations.

ADNOC Gas joue un rôle central dans la stratégie du groupe ADNOC visant à augmenter la capacité de production de gaz naturel et à étendre ses exportations de GNL. Le gaz naturel, en tant que carburant de transition, présente des émissions de carbone inférieures à celles d’autres combustibles fossiles et constitue également une matière première essentielle dans les chaînes de valeur industrielles.

Cet accord stratégique illustre la contribution des Émirats arabes unis au renforcement de la sécurité énergétique mondiale et à la promotion d’un avenir énergétique plus durable.