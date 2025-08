62e largage d’aide à Gaza par les Émirats arabes unis dans le cadre de l’initiative “Birds of Goodness”

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent leur mission humanitaire en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza, en menant le 62e largage aérien d’aide humanitaire dans le cadre de l’initiative « Birds of Goodness », intégrée à l’opération « Chivalrous Knight 3 ».

Cette opération est conduite en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie, et avec la participation de la France, de l’Allemagne, de la Belgique et du Canada.

Les largages visent à acheminer une aide humanitaire urgente vers les zones devenues inaccessibles par voie terrestre en raison de la situation sécuritaire. Le largage du jour comprenait une variété de denrées alimentaires essentielles et de fournitures de secours d’urgence.

Avec cette mission, le volume total de l’aide larguée par voie aérienne dépasse désormais 3 829 tonnes, destinées aux communautés les plus touchées et les plus vulnérables de la bande de Gaza.

En parallèle, les Émirats arabes unis ont acheminé 40 camions chargés d’aide alimentaire vers Gaza, dans le cadre de leurs efforts continus pour renforcer le soutien humanitaire et répondre aux besoins fondamentaux de la population.

Ces initiatives traduisent l’engagement constant des Émirats arabes unis en faveur des principes humanitaires, et leur approche fondée sur la solidarité avec les nations fraternelles dans les moments de crise et d’urgence.