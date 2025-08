Shamal Holding et Cheval Blanc annoncent la première Maison de la région à Dubaï

DUBAÏ, 4 août 2025 (WAM) – Shamal Holding, société d’investissement basée à Dubaï et à l’origine de certaines des destinations les plus emblématiques de la ville, a annoncé aujourd’hui un nouveau projet en partenariat avec Cheval Blanc, la marque hôtelière du groupe LVMH, reconnue pour son art du luxe émotionnel.

Prévue pour une ouverture en 2029, cette initiative marquera l’inauguration de la première Maison Cheval Blanc à Dubaï, sous la forme d’un refuge insulaire privé, conjuguant intimité, élégance architecturale et art de vivre en bord de mer.

Un havre de paix raffiné au cœur du Golfe arabique

Implanté dans un paysage côtier préservé et bordé par les eaux du Golfe arabique, ce projet incarne la rencontre entre le raffinement emblématique de Cheval Blanc et la vision audacieuse de Shamal pour la création d’espaces de vie d’exception.

La Maison Cheval Blanc Dubaï comprendra 30 suites et 40 villas avec piscine privée, toutes conçues selon la philosophie singulière de la marque : un design contemporain et intemporel, immersif et apaisant. Une collection limitée de résidences en bord de mer sera également proposée à l’acquisition, alliant esthétique discrète et accès privilégié aux services exclusifs de Cheval Blanc.

Chaque espace sera pensé avec intention, mettant en valeur le cadre naturel de l’île tout en offrant une expérience de luxe moderne sublimée. L’architecture et les intérieurs incarneront la sobriété élégante de la Maison : jeux de lumière, fluidité des volumes, et beauté naturelle sans artifice.

Fidèle à l’art de recevoir propre à Cheval Blanc, le projet proposera : des rituels de bien-être personnalisés,

des expériences culinaires d’exception, et des instants de vie sur mesure, pensés pour éveiller la connexion, la sérénité et la pleine conscience.

Ce développement s’inscrit dans la stratégie d’expansion sélective et internationale de Cheval Blanc, dont l’ambition est de créer des destinations d’exception, en accord avec les engagements de la marque et les attentes de sa clientèle la plus exigeante.

Il représente également une étape stratégique pour Shamal Holding, qui continue de développer des concepts inédits pour la région, en contribuant activement au rayonnement de Dubaï en tant que destination mondiale d’expériences exclusives, conformément à la vision Dubaï 2030.