Cheikh Mansour bin Zayed effectue une visite d’inspection au Centre national de météorologie

ABOU DHABI, 4 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, a effectué une visite d’inspection au siège du Centre national de météorologie (NCM).

Il a été accueilli par le Dr Abdulla Al Mandous, directeur général du Centre et président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), ainsi que par plusieurs hauts responsables.

Au cours de sa visite, Cheikh Mansour a été informé des capacités technologiques avancées du NCM, notamment de ses infrastructures modernes et de ses systèmes d'observation météorologique. Il a visité le Centre des opérations, les unités de prévision météorologique, les systèmes d’ensemencement des nuages, les unités de surveillance marine, ainsi que les départements spécialisés dans les prévisions météorologiques pour les énergies renouvelables. Il a également été informé des derniers développements en matière de recherche internationale conjointe en Antarctique.

Son Altesse a pris connaissance des systèmes de prévision numérique, qui reposent sur l’utilisation d’un superordinateur de dernière génération, l’un des plus performants de la région, permettant d’analyser les données climatiques pour améliorer la précision des prévisions et renforcer les capacités de réaction rapide en cas d’événements extrêmes.

Cheikh Mansour s’est rendu à l’Unité des affaires médiatiques du NCM, où il a découvert une gamme d’applications numériques et de plateformes interactives développées par le Centre au service des communautés locales et internationales. Ces outils incluent des systèmes d’alerte directe, des cartes interactives, ainsi que des applications intelligentes fournissant des informations météorologiques en temps réel, contribuant ainsi à ancrer une culture de la préparation et de la réactivité.

Son Altesse a également été briefé sur la plateforme « Early Warning for All », développée en coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Ce système transmet des alertes instantanées et précises aux citoyens émiratis à l’étranger en cas de conditions météorologiques extrêmes, renforçant ainsi la coordination nationale et internationale en matière de gestion des risques climatiques.

Cheikh Mansour a par ailleurs visité le Dôme scientifique du NCM, une plateforme éducative innovante visant à sensibiliser le grand public et les étudiants des écoles et universités aux enjeux climatiques et environnementaux. Il a assisté à des présentations interactives et pris connaissance des ateliers spécialisés proposés par le Dôme, contribuant à favoriser la culture scientifique et à encourager les jeunes à s’engager dans les sciences de l’environnement.

De son côté, le Dr Abdulla Al Mandous a exprimé sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed pour cette visite, soulignant que le soutien continu de la direction constitue un moteur essentiel dans la quête d’excellence et d’innovation du Centre. Il a rappelé le rôle stratégique du NCM dans la protection des vies et des biens, ainsi que dans la réponse nationale aux défis climatiques, grâce à l’expertise locale et aux talents scientifiques qualifiés.

Le Centre national de météorologie est considéré comme l’une des institutions les plus avancées de la région dans son domaine. Il joue un rôle central dans le soutien aux politiques nationales de durabilité et de résilience climatique, tout en participant activement à de nombreuses initiatives internationales qui renforcent la position des Émirats arabes unis dans la lutte contre les changements climatiques.