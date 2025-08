Onze pays annoncent leur participation à la Compétition régionale équestre des Special Olympics MENA à Al Aïn

LE CAIRE, 4 août 2025 (WAM) – L'organisation Special Olympics International – Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a annoncé la participation des meilleurs athlètes des Special Olympics ayant une déficience intellectuelle, issus de 11 pays, à la Compétition régionale équestre des Special Olympics MENA, qui se tiendra dans la région d’Al Aïn du 24 au 28 août 2025.

Dans un communiqué publié ce lundi, Special Olympics MENA a dévoilé les détails de l’événement et des activités qui l’accompagneront, confirmant la participation des délégations représentant : les Émirats arabes unis, le Koweït, le Sultanat d’Oman, l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Égypte, le Maroc, l’Irak, la Tunisie, le Bahreïn et l’Iran.

L’événement est organisé par Special Olympics UAE, en collaboration avec Special Olympics MENA, sous le patronage du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi, avec le soutien du commandement général de la police d’Abou Dhabi en tant que partenaire hôte, et de la Fédération équestre et des courses des Émirats en tant que partenaire de soutien.

L’ingénieur Ayman Abdel Wahab, président régional de Special Olympics MENA, a déclaré que cette première édition constitue un moment décisif et une avancée qualitative, au regard de l’importance des sports équestres en tant que modèle d’inclusion sportive parmi les plus marquants, réunissant des athlètes d’élite des Special Olympics ayant une déficience intellectuelle issus de 11 programmes nationaux.