Le président du Parlement arabe salue le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans le soutien au peuple palestinien

LE CAIRE, 5 août 2025 (WAM) – Mohammed Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, a salué le rôle humanitaire pionnier des Émirats arabes unis en soutien au peuple palestinien, soulignant les efforts déployés pour atténuer les souffrances humaines dans la bande de Gaza, confrontée à une crise sans précédent.

Il a déclaré que les initiatives des Émirats, en particulier l’opération "Chivalrous Knight 3", constituent un modèle exemplaire de solidarité arabe et d’action humanitaire efficace, à travers l’envoi de navires, de convois terrestres chargés d’aide alimentaire, de matériel médical, de produits de première nécessité et d’abris. Les Émirats ont également effectué des largages aériens pour atteindre les zones inaccessibles par voie terrestre, en coordination avec plusieurs pays frères et amis.

Al Yamahi a mis en lumière l’arrivée récente du huitième navire d’aide émirien Khalifa, au port d’Al Arich, transportant plus de 7 166 tonnes d’aide humanitaire, comprenant des denrées alimentaires, du matériel médical et sanitaire, des équipements d’abris, ainsi que des ambulances entièrement équipées et des citernes d’eau, pour répondre aux besoins urgents de la population dans la bande de Gaza.

Il a également souligné qu’au total, plus de 80 000 tonnes d’aides humanitaires et de secours ont été acheminées vers Gaza depuis le lancement de l’opération "Chivalrous Knight 3", par voie terrestre, maritime et aérienne, à travers plus de 600 ponts aériens, 17 navires cargos et 5 400 camions.

Les Émirats ont également renforcé le soutien au secteur médical en établissant un hôpital de campagne à Gaza et en déployant un hôpital flottant au large des côtes d’Al Arich.

Le président du Parlement arabe a enfin salué la coordination continue entre les Émirats arabes unis et la République arabe d’Égypte, qui permet de garantir l’acheminement rapide et efficace de l’aide à ceux qui en ont le plus besoin, réaffirmant ainsi l’engagement des deux pays en faveur de la cause humanitaire palestinienne.