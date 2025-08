Émirats arabes unis : Les accusations infondées de l'autorité du Port Sudan ne sont que des manœuvres médiatiques sans fondement visant à entraver les efforts de paix

ABOU DHABI, 5 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont rejeté catégoriquement les allégations fausses et infondées contenues dans la déclaration émise par l'autorité du Port Sudan, qui affirme à tort l’implication des Émirats dans le conflit civil en cours au Soudan, en alléguant un prétendu soutien à des groupes ou factions armés.

Les Émirats arabes unis ont souligné que ces accusations, totalement dénuées de fondement et dépourvues de preuves, ne sont rien d’autre que des manœuvres médiatiques fragiles, destinées à détourner l’attention de la responsabilité directe de l'autorité du Port Sudan dans la prolongation du conflit civil, qui dure depuis plus de deux ans, et dans le blocage des efforts régionaux et internationaux visant à instaurer la paix au Soudan.

Les Émirats ont rappelé que plusieurs mécanismes internationaux ont confirmé l’inanité de ces accusations : La Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye a rejeté l’action judiciaire intentée par l'autorité du Port Sudan contre les Émirats arabes unis.

Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan, publié le 17 avril 2025, n’a présenté aucun élément ni preuve à l’encontre des Émirats.

Ces conclusions émanant d’instances compétentes et indépendantes confirment l’absence totale de fondement juridique ou factuel des accusations répétées de cette entité.

Les Émirats ont réaffirmé que la dite l'autorité du Port Sudan ne représente en aucun cas le gouvernement légitime du Soudan, ni la volonté du peuple soudanais frère. Ils ont appelé la communauté internationale à intensifier ses efforts pour soutenir un processus politique civil, indépendant des deux parties belligérantes.

Ils ont ajouté que ces déclarations visent uniquement à saboter les efforts de paix, à éluder les responsabilités morales, juridiques et humanitaires, et à retarder l’issue du conflit, au détriment des aspirations du peuple soudanais à la sécurité, à la stabilité et au développement.

Les Émirats arabes unis ont réitéré leur engagement total à soutenir toutes les initiatives régionales et internationales en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, de la protection des civils, et de l’établissement des responsabilités pour toutes les violations et atrocités commises, quelle qu’en soit l’origine.

Les Émirats arabes unis continueront à œuvrer aux côtés de leurs partenaires pour parvenir à une solution globale et durable, à même de mettre fin à cette guerre dévastatrice et d’assurer un avenir stable et sécurisé pour le Soudan et son peuple frère.