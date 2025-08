La FANR affirme le rôle de leader des EAU en gestion des connaissances nucléaires auprès de l’AIEA

ABOU DHABI, le 6 août 2025 (WAM) — L’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a récemment accueilli à Abou Dhabi la mission « Knowledge Management Assist Visit – Niveau 2 » (KMAV) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), consacrée à la gestion des connaissances dans le domaine nucléaire.

Cette mission internationale visait à évaluer et à renforcer les pratiques de gestion des connaissances de la FANR, en conformité avec les normes et les meilleures pratiques mondiales. Elle fait suite à une première visite similaire effectuée en 2014.

Les travaux ont porté sur plusieurs axes : politiques et stratégies, développement des ressources humaines, transfert des savoirs tacites, outils numériques et culture du partage des connaissances. Les experts de la FANR ont collaboré étroitement avec ceux de l’AIEA pour examiner les progrès réalisés, identifier les points forts et explorer les pistes d’amélioration.

La gestion des connaissances est essentielle pour garantir l’efficacité réglementaire, la sûreté opérationnelle et la durabilité tout au long du cycle de vie nucléaire — de la recherche à l’exploitation, en passant par la maintenance et le déclassement. L’AIEA soutient les États membres par le biais de missions d’assistance, d’outils de référence et de programmes de renforcement des capacités, afin de limiter les risques de perte de savoir critique.

Christer Viktorsson, Directeur général de la FANR, a souligné : « Accueillir cette mission de l’AIEA illustre l’engagement de la FANR en faveur de l’excellence réglementaire fondée sur des systèmes de connaissances solides. En nous alignant sur les normes internationales tout en innovant localement, nous renforçons non seulement notre programme nucléaire national, mais contribuons également à la gouvernance nucléaire mondiale. »

La FANR a développé un cadre global de gestion des connaissances, certifié selon la norme ISO 30401:2018 — l’une des rares autorités de régulation nucléaire à obtenir cette certification. Ce système comprend la capture structurée des savoirs, le mentorat, les outils numériques, la planification du transfert de connaissances et les programmes de retour d’expérience.

Elle se distingue également par ses évaluations des risques de perte de connaissances et son approche du cycle complet de vie des employés : intégration, développement, planification de la relève et transfert de savoirs.

Dans une démarche innovante, la FANR introduira prochainement l’intelligence artificielle (IA) pour rendre les connaissances expertes plus accessibles. Un élément clé de cette initiative sera l’utilisation de la cartographie conceptuelle, permettant à des experts de structurer visuellement leurs processus de décision et de raisonnement. Cette méthode permettra de : Capturer les connaissances expertes avant les départs à la retraite ; Former des outils d’IA pour accompagner les nouvelles recrues ; Fournir un accès à la connaissance technique à la demande, pour les inspecteurs et analystes.

L’AIEA a également encouragé la FANR à développer davantage les communautés de pratique : des groupes où des collaborateurs expérimentés partagent leur savoir avec leurs pairs, renforçant ainsi l’apprentissage interne et favorisant une culture du dialogue et de l’échange.

Cette mission marque une étape importante dans la stratégie des Émirats arabes unis pour construire un système réglementaire résilient et tourné vers l’avenir, fondé sur l’innovation, la durabilité et le développement des compétences nationales.

Avec près de 20 000 professionnels dans les secteurs nucléaire et radiologique aux Émirats, dont plus de 78 % de citoyens émiratis à la FANR — et 44 % des postes de direction occupés par des femmes — le pays continue d’incarner un modèle exemplaire pour les nations nucléaires émergentes.

Ces réalisations ont récemment été mises en avant lors de la Conférence internationale de l’AIEA sur la gestion des connaissances nucléaires et le développement des ressources humaines (2024), confirmant le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans la construction d’une main-d’œuvre nucléaire compétente, diversifiée et engagée à l’échelle mondiale.