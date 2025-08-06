Google lance une initiative éducative d’un milliard de dollars dans le domaine de l’intelligence artificielle

SAN FRANCISCO, 6 août 2025 (WAM) – La société technologique américaine Google a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars américains sur trois ans pour soutenir et étendre l’accès à la formation et aux outils en intelligence artificielle (IA) au profit des établissements d’enseignement supérieur et des organisations à but non lucratif aux États-Unis.

L’initiative inclut déjà plus de 100 universités, parmi lesquelles figurent d’importants réseaux académiques comme Texas A&M et l’Université de Caroline du Nord.

Dans le cadre de ce programme, les institutions participantes bénéficieront d’un ensemble de ressources comprenant des subventions financières, des crédits de services cloud, ainsi que des licences gratuites pour la version avancée du chatbot Gemini, afin de soutenir la formation des étudiants et la recherche.

James Manyika, vice-président principal chez Google en charge de la recherche, des laboratoires, des technologies et de la société, a indiqué que l’objectif de l’entreprise est d’étendre ce programme à l’ensemble des universités accréditées à but non lucratif aux États-Unis. Il a également évoqué la possibilité d’un déploiement international, selon l’agence Reuters.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les géants de la technologie, à l’instar de Microsoft, qui s’est récemment engagé à verser 4 milliards de dollars pour soutenir l’intégration mondiale de l’IA dans l’éducation, aux côtés d’initiatives similaires menées par OpenAI et Anthropic.



