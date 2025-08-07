Les Émirats arabes unis livrent leur premier aluminium à faible émission carbone produit grâce à l’énergie nucléaire

ABOU DHABI, 7 août 2025 (WAM) – Emirates Global Aluminium (EGA) et la Société d’Énergie Nucléaire des Émirats (ENEC) ont annoncé aujourd’hui la première livraison aux Émirats arabes unis d’aluminium à faible empreinte carbone, produit à l’aide de l’électricité issue de la centrale nucléaire de Barakah.

Cette nouvelle catégorie d’aluminium, commercialisée sous la marque MinimAL, sera exportée vers CANEX Aluminum, le principal producteur égyptien de produits en aluminium en aval.

EGA positionne ainsi les Émirats arabes unis comme un fournisseur fiable de matériaux industriels à faible émission carbone pour les marchés internationaux, tout en étoffant son portefeuille de métaux durables pour ses clients locaux et mondiaux.

Mohamed Al Hammadi, directeur général d’ENEC, a déclaré : « Cette étape marque la contribution directe de l’énergie nucléaire à la sécurité énergétique nationale tout en soutenant la décarbonation du secteur industriel. La centrale de Barakah fournit une électricité propre et fiable 24h/24, permettant à des industries à forte intensité énergétique, comme l’aluminium, d’opérer durablement. »

De son côté, Abdulnasser Bin Kalban, PDG d’EGA, a souligné : « La demande mondiale pour l’aluminium à faible teneur en carbone devrait tripler d’ici 2040. MinimAL est notre dernière innovation rendue possible grâce à l’investissement des Émirats dans l’énergie nucléaire. »

Mutassem Daaboul, directeur général de CANEX Aluminum, a ajouté : « Avec MinimAL, nous réduisons les émissions dès les premières étapes de notre production. Cette collaboration s’aligne parfaitement avec notre approche d’upcycling et de durabilité. »

L’électricité propre utilisée est certifiée dans le cadre du programme national de certification de l’énergie propre, selon les protocoles internationaux I-REC, garantissant sa traçabilité et sa fiabilité. Elle est acheminée via Emirates Water and Electricity Company (EWEC) par le réseau national.

La centrale de Barakah génère chaque année 40 térawattheures d’électricité sans carbone, soit environ 25 % des besoins en électricité des Émirats, ce qui équivaut à la consommation annuelle totale de la Suisse. Elle permet d’éviter l’émission de 22,4 millions de tonnes de CO₂ par an, l’équivalent de 4,8 millions de voitures retirées de la circulation.

EGA a été la première entreprise au monde à produire de l’aluminium à partir de l’énergie solaire avec sa marque CelestiAL, totalisant 80 000 tonnes en 2024. Elle produit également de l’aluminium recyclé sous la marque RevivAL dans ses usines aux États-Unis et en Allemagne. Aux Émirats, elle construit actuellement la plus grande usine de recyclage d’aluminium du pays, à Al Taweelah, dont le démarrage est prévu pour le premier semestre 2026.