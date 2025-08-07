La clinique cleveland abou dhabi décroche deux distinctions internationales pour l’excellence en infirmerie

ABOU DHABI, le 7 août 2025 (WAM) – La Clinique Cleveland Abou Dhabi a été récompensée par deux prestigieuses distinctions internationales saluant l’excellence de ses pratiques infirmières. Quatre de ses unités de soins aigus ont reçu le PRISM Award, décerné par l’Academy of Medical-Surgical Nurses, tandis que son unité de soins intensifs s’est vu attribuer le Beacon Award for Excellence par l’American Association of Critical-Care Nurses.

Il s’agit de la première fois qu’un hôpital aux Émirats arabes unis, et du quatrième établissement hors des États-Unis, se voit attribuer le PRISM Award, ce qui établit une nouvelle référence régionale en matière d’excellence infirmière. Ce prix reconnaît la qualité du leadership infirmier, la pratique professionnelle avancée et l’environnement collaboratif qui favorise le développement et l’épanouissement des équipes soignantes.

De son côté, le Beacon Award souligne l’engagement de l’unité de soins intensifs à adopter des pratiques fondées sur des données probantes pour améliorer les résultats cliniques des patients et soutenir leurs familles.

Le Dr Georges-Pascal Haber, PDG de la Clinique Cleveland Abou Dhabi, a souligné : « Les infirmiers sont la colonne vertébrale de tout système de santé de qualité. Leur combinaison de compassion, d’expertise clinique et d’innovation est au cœur d’une prise en charge qui change réellement des vies. »

Beth Govero, Directrice des services infirmiers, a pour sa part déclaré : « Ces reconnaissances internationales illustrent l’expertise, la passion et la persévérance de nos équipes. Elles sont le fruit d’un environnement où les infirmiers sont encouragés à innover, diriger et faire évoluer la qualité des soins. »

Ces distinctions viennent consolider la position de la Clinique Cleveland Abou Dhabi comme modèle de soins d’excellence aux Émirats arabes unis, et confirment son rôle pionnier dans l’élévation des standards mondiaux en matière de pratique infirmière.