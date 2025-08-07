L’équipe nationale émirienne de jiu-jitsu arrive en Chine pour participer aux Jeux mondiaux de Chengdu 2025

CHENGDU, 7 août 2025 (WAM) – L’équipe nationale de jiu-jitsu des Émirats arabes unis, soutenue par la société d’investissement Mubadala, est arrivée jeudi en Chine pour participer à l’édition 2025 des Jeux mondiaux, qui se tiennent à Chengdu du 7 au 17 août.

Les Émirats arabes unis avaient déjà pris part aux Jeux mondiaux de 2017 à Wrocław (Pologne), y décrochant une médaille d’or et une médaille d’argent. En 2022, à Birmingham (États-Unis), la délégation a enrichi son palmarès avec cinq médailles, dont deux d’or, une d’argent et deux de bronze.

L’édition 2025 à Chengdu réunit près de 5 000 athlètes venus de 118 pays, engagés dans 34 disciplines sportives, faisant de l’événement l’un des plus importants rendez-vous sportifs internationaux.

Mubarak Saleh Al Menhali, directeur du département technique de la Fédération émirienne de jiu-jitsu, a affirmé que l’équipe vise à inscrire un nouveau succès qui consolidera davantage la position régionale et mondiale des Émirats arabes unis. Il a souligné que la sélection actuelle est composée d’athlètes expérimentés, hommes et femmes, qui se sont illustrés lors des grandes compétitions.

« Nos athlètes sont prêts pour ce championnat. Ils ont suivi un programme rigoureux de préparation physique et mentale, incluant des stages intensifs aux Émirats et à l’étranger », a-t-il précisé.

L’ancien champion Faisal Al Ketbi, qui accompagne l’équipe, a pour sa part déclaré : « Nous avons de réelles chances de remporter des médailles. Après notre stage au Brésil axé sur la technique et la condition physique, l’équipe est prête, motivée et déterminée à surpasser les résultats de 2022. »

La sélection masculine comprend Mohammed Al Suwaidi (69 kg), Mehdi Al Awlaki (77 kg) et Saeed Al Kubaisi (85 kg). Du côté féminin, l’équipe est représentée par Asma Alhosani (52 kg), Shamsa Al Amri (57 kg) et Shamma Al Kalbani (63 kg).

Les compétitions de jiu-jitsu débuteront le 10 août et se poursuivront jusqu’au 12 août.