La réunion du conseil d’administration de la FANR met en lumière l’exploitation de barakah et renforce les partenariats mondiaux

ABOU DHABI, le 7 août 2025 (WAM) – Le Conseil d’administration de l’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) a tenu sa quatrième réunion de l’année 2025.

Lors de cette séance, le président du comité d’audit et des risques a présenté un rapport sur l’état d’avancement du plan d’audit de la FANR, tandis que le président du comité du développement et de l’amélioration a exposé les préparatifs de l’Autorité pour le cycle stratégique 2027–2029, en ligne avec la vision nationale « Nous, les Émirats 2031 ».

Le Conseil a également été informé de l’avancement des initiatives « Zéro bureaucratie » de la FANR, destinées à rationaliser les procédures et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, le directeur général de la FANR a rendu compte des progrès réalisés en matière de coopération nationale et internationale, ainsi que des activités de surveillance réglementaire.

Le Conseil a examiné la surveillance réglementaire en cours des quatre unités de la centrale nucléaire de Barakah, notamment les opérations de rechargement de combustible de l’unité 4 et les travaux de maintenance programmés sur les autres unités en 2025. La FANR poursuit ses inspections rigoureuses et son suivi afin de garantir que l’exploitation de la centrale reste sûre, sécurisée et pleinement conforme aux exigences réglementaires nationales.

Les discussions ont également porté sur l’expansion du système national de surveillance gamma, destiné à élargir la capacité de la FANR à mesurer les niveaux de rayonnement sur un périmètre géographique plus vaste. Ce projet prévoit aussi l’intégration des systèmes de suivi de la FANR aux réseaux régionaux et internationaux pour un meilleur partage des données.

En outre, le Conseil a étudié la création de laboratoires nationaux de cytogénétique et de dosimétrie interne, qui permettront d’évaluer avec précision l’exposition aux radiations chez les travailleurs et de renforcer la capacité de réponse des Émirats arabes unis en cas d’urgence radiologique, conformément aux normes internationales de sûreté.

Enfin, le Conseil a approuvé plusieurs accords et protocoles d’entente internationaux visant à renforcer la coopération dans les domaines de la sûreté nucléaire et radiologique, de la protection et du contrôle, ainsi que de la recherche et du développement. Ces accords incluent des partenariats avec des autorités réglementaires clés en France, aux États-Unis et dans d’autres pays.