AURAK se mobilise pour accompagner l’essor de Ras Al Khaimah avec de nouveaux programmes et initiatives d’avenir

RAS AL KHAIMAH, 7 août 2025 (WAM) — L’université américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) adapte son offre académique et de recherche à la trajectoire ambitieuse de l’émirat, dans le contexte d’une croissance soutenue dans tous les secteurs, notamment l’éducation.

L’émirat de Ras Al Khaimah connaît une transformation rapide, portée par des projets majeurs dans le tourisme, l’hôtellerie et l’immobilier, tels que la construction du premier complexe intégré de jeux du Moyen-Orient. En 2024, il a accueilli 1,28 million de visiteurs, avec un objectif de 3,5 millions d’ici 2030. Cette dynamique s’accompagne d’une augmentation de plus de 12 % des revenus touristiques et d’une hausse de 15 % du nombre de visiteurs dans le segment des congrès et expositions (MICE).

Dans ce contexte, l’AURAK, qui s’est hissée parmi les meilleures universités du monde avec la distinction QS 5 Stars Plus obtenue en 2023, joue un rôle clé dans l’essor de l’émirat. Le président de l’université, Dr. David Schmidt, a souligné que l’institution intensifie et diversifie son offre académique afin de créer un lien fort entre la formation et les secteurs porteurs de Ras Al Khaimah.



Dans le cadre de cette stratégie, l’université renforce ses programmes dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle, les sciences informatiques, la robotique, la biotechnologie, l’ingénierie, ainsi que la gestion de l’hôtellerie et du tourisme. L’intelligence artificielle deviendra un socle transversal, accessible notamment en mineure pour les étudiants en architecture, ingénierie chimique, mécanique, électrique, électronique et civile.



L’AURAK mise également sur la recherche et l’innovation à travers plusieurs centres d’excellence : le Centre de technologies avancées et d’intelligence artificielle (ATAIC), le Centre d’entrepreneuriat de l’AURAK (ACE), et le Centre de recherche et d’innovation de Ras Al Khaimah, spécialisé dans les énergies alternatives, en particulier le solaire.

Pour soutenir cette vision, l’université intensifie sa collaboration avec les secteurs public et privé, en réponse à la multiplication des projets et des entreprises. Lors de la Semaine de l’emploi 2025 de l’AURAK, 32 entreprises sont venues proposer des opportunités d’emploi et de stages aux étudiants et jeunes diplômés, témoignant de l’attractivité croissante de l’établissement.

Cette dynamique confirme le rôle de l’AURAK comme moteur de développement éducatif, scientifique et économique à Ras Al Khaimah, en ligne avec les ambitions nationales des Émirats arabes unis.