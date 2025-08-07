Burjeel Holdings enregistre une croissance de 129 % de son bénéfice net au deuxième trimestre

ABOU DHABI, le 7 août 2025 (WAM) – Burjeel Holdings PJSC a annoncé une hausse de 128,9 % de son bénéfice net, atteignant 148 millions de dirhams, reflétant une amélioration notable des marges bénéficiaires et des gains importants résultant d’une gestion optimisée des actifs.

Selon les résultats financiers pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2025, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 18,7 % au deuxième trimestre, pour s’établir à 1,4 milliard de dirhams. L’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a enregistré une hausse significative, atteignant 306 millions de dirhams, soutenu par la forte croissance des revenus et la poursuite d’une gestion efficace des coûts.

John Sunil, Directeur général de Burjeel, a souligné que le groupe avait réalisé une performance solide au deuxième trimestre, avec une progression de 19 % des revenus, attribuée à une augmentation de 12 % du nombre de patients fréquentant ses établissements. Cette croissance s’est traduite par des revenus accrus issus des services de soins prodigués. L’EBITDA a, pour sa part, bondi de 59 %, faisant passer la marge bénéficiaire à 22 %.