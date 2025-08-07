Le Département de l’énergie déploie le premier système vertical de réservoir de GPL pour les établissements alimentaires à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 7 août 2025 (WAM) – Le Département de l’énergie (DoE) d’Abou Dhabi a annoncé la mise en place du premier système vertical de réservoir de gaz de pétrole liquéfié (GPL) destiné aux établissements alimentaires de l’émirat. Ce système innovant représente une alternative plus sûre et plus efficace à l’utilisation traditionnelle de bouteilles de gaz.

Doté d’un réservoir vertical d’une capacité pouvant atteindre 125 gallons, ce système est équipé d’un vaporisateur antidéflagrant et permet un remplissage direct sur site par des opérateurs agréés, éliminant ainsi la nécessité de stocker ou de manipuler des bouteilles de gaz.



Cette approche innovante réduit considérablement les risques de fuites et d’incidents, tout en simplifiant les processus opérationnels. Elle constitue une avancée réglementaire majeure pour élever les normes de sécurité dans le secteur alimentaire. Dans ce contexte, le DoE a publié le Bulletin technique n° (1/2025) qui précise les exigences techniques, les normes de sécurité et les conditions réglementaires relatives à l’installation de ces réservoirs, conformément aux normes NFPA et au Code de la sécurité incendie des Émirats arabes unis.



Le Dr Saif Saeed Al Qubaisi, Directeur général par intérim des affaires réglementaires au DoE, a souligné que cette initiative illustre l’engagement du département à protéger les individus et les communautés en assurant un environnement d’exploitation sécurisé pour les établissements alimentaires. Il a rappelé l’importance du gaz en tant que source d’énergie essentielle pour ce secteur.

De son côté, l’ingénieur Ahmed Al Sheebani, Directeur exécutif du secteur de la régulation des produits pétroliers au DoE, a indiqué que ce projet vise à instaurer un système plus sûr et plus durable, permettant aux établissements alimentaires de fonctionner en toute confiance, selon les meilleures pratiques internationales. Il a également mis en avant la coopération du département avec des opérateurs privés agréés pour approuver et déployer ce système selon les normes les plus strictes.



Le DoE a exhorté l’ensemble des établissements alimentaires, en particulier ceux situés dans des zones non desservies par les réseaux souterrains de gaz ou les systèmes centralisés de GPL, à adopter cette solution moderne et intégrée. Cette mesure leur permettra de se conformer aux exigences réglementaires actuelles et futures tout en renforçant leur sécurité opérationnelle.

Ce projet illustre la volonté d’Abou Dhabi de favoriser des infrastructures énergétiques plus sûres, durables et technologiquement avancées, au service de la population et du tissu économique local.



