L’Académie nationale de l’espace lance un programme sur les missions spatiales et l’ingénierie des satellites en partenariat avec EDGE

ABOU DHABI, 7 août 2025 (WAM) — L'Académie nationale de l’espace, une initiative de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (EAU) visant à former une main-d’œuvre nationale qualifiée et tournée vers l’avenir, a lancé le programme "Space Mission and Satellite Engineering" (SMSE) en partenariat avec le groupe EDGE.



Mis en œuvre en collaboration avec les entités du groupe EDGE, FADA et BEACON RED, le programme SMSE a pour objectif de former la prochaine génération d’ingénieurs satellites, d’architectes systèmes et de responsables de missions spatiales des Émirats arabes unis. Le programme met l’accent sur une formation pratique approfondie dans la conception de missions spatiales, l’ingénierie des systèmes spatiaux et les opérations satellites.

Eng. Salem Butti Salem Al Qubaisi, Directeur général de l’Agence spatiale des EAU, a déclaré : « La préparation de talents nationaux est un pilier fondamental de notre stratégie pour assurer la durabilité du secteur spatial. À travers l’Académie nationale de l’espace, l’un de nos projets transformationnels, nous combinons formation théorique et pratique pour répondre aux besoins du marché du travail et préparer la prochaine phase de croissance du secteur. »



Le programme SMSE, qui se déroulera du 16 septembre au 20 novembre 2025, s’adresse exclusivement aux ressortissants émiratis, en particulier aux professionnels du secteur spatial, aux chercheurs académiques en disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi qu’aux diplômés titulaires au minimum d’un baccalauréat.

La formation s’appuiera sur cinq modules clés : Conception de missions spatiales (DSM), Ingénierie appliquée des systèmes spatiaux (ASSE), Vérification et validation des systèmes spatiaux (SSVV), Opérations de mission spatiale (SMO), Projet central (CCP) simulant une mission satellite complète.

Les sessions alterneront entre cours en présentiel au siège de l’Agence spatiale des EAU à Abou Dhabi, au centre de formation avancée de BEACON RED, ainsi qu’aux installations de FADA, avec un complément de modules en ligne animés par des experts locaux et internationaux.



Waleid Al Mesmari, Président des technologies spatiales et cyber chez EDGE, a souligné : « Ce programme reflète notre volonté d’accompagner la montée en compétence des jeunes Émiratis pour mener à bien des missions complexes dans le domaine spatial. En intégrant formation, expertise industrielle et vision stratégique, nous construisons ensemble l’avenir de la souveraineté spatiale des Émirats. »

Ce programme ambitieux constitue un levier majeur pour renforcer les capacités nationales dans le domaine spatial et positionner les Émirats arabes unis comme acteur de référence dans le développement de technologies avancées et durables.