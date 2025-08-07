Le président des émirats discute avec son homologue russe du renforcement du partenariat stratégique et des questions régionales et internationales

MOSCOU, le 7 août 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a tenu aujourd’hui des entretiens officiels au Kremlin avec le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Au cours de cette session, les deux dirigeants ont examiné les différentes facettes du partenariat stratégique unissant les deux pays et les perspectives de son renforcement à tous les niveaux. Les discussions ont porté notamment sur les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’espace et de l’énergie, dans une volonté commune d’approfondir leur coopération au service des priorités de développement mutuelles.

Son Altesse a affirmé que les relations émirato-russes reposent sur des bases solides de confiance et de respect mutuel, et s’inscrivent dans une tradition de collaboration constructive remontant à plus de cinq décennies. Il a souligné l’engagement des Émirats arabes unis à établir des partenariats de développement efficaces avec les pays du monde entier, et à œuvrer à la promotion de la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux et favoriser la prospérité des peuples.

Les deux chefs d’État ont échangé leurs points de vue sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun. Le Président des Émirats a réaffirmé l’attachement constant de son pays à la paix, à la stabilité et au soutien aux initiatives diplomatiques visant à résoudre les conflits à l’échelle régionale et internationale.

Ils ont également abordé la tenue prochaine du Sommet arabo-russe prévu en octobre, à l’invitation du Président Poutine, en soulignant son importance pour le renforcement des relations entre la Russie et le monde arabe.

Concernant le Moyen-Orient, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts en faveur d’une paix juste et globale fondée sur la solution à deux États, garantissant sécurité et stabilité pour tous.

Son Altesse a renouvelé ses remerciements à la Russie pour sa coopération dans le cadre des efforts de médiation déployés par les Émirats afin de faciliter les échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine – des efforts ayant permis la libération de plus de 4 000 détenus. Il a exprimé la disponibilité des Émirats à intensifier leur rôle humanitaire à cet égard.

Le Président Poutine a salué les efforts constants des Émirats et a réaffirmé l’importance que la Russie accorde au développement de ses relations bilatérales avec les Émirats, en particulier dans les domaines économiques et d’investissement.

À l’issue de l’entretien, le Président russe a organisé un déjeuner officiel en l’honneur du Président émirati et de sa délégation.

Dans le cadre de cette visite, les deux pays ont signé un accord sur le commerce des services et l’investissement, paraphé par le ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, et son homologue russe, le ministre du Développement économique Maxim Reshetnikov. Cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat économique entre les Émirats arabes unis et l’Union économique eurasiatique. Il vise à renforcer les échanges bilatéraux dans les secteurs des technologies financières, des soins de santé, des transports, de la logistique, et autres services professionnels.

Par ailleurs, une lettre d’intention sur la coopération dans le domaine du transport terrestre a été signée entre le ministre émirati de l’Énergie et des Infrastructures, Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, et le ministre russe des Transports, Andreï Nikitine.

Son Altesse était accompagné d’une délégation de haut niveau.

Le Président des Émirats arabes unis a quitté Moscou à l’issue de sa visite officielle. Lors de son départ de l’espace aérien russe, son avion a été escorté par des avions de chasse en hommage à Sa Haute Personne.



