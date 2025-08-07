Visite officielle de BRIDGE à Séoul : un nouveau pas vers le renforcement de la coopération Émirats arabes unis - Corée du Sud dans les secteurs des médias et des technologies, en amont du Sommet BRIDGE

SÉOUL, 7 août 2025 (WAM) – La délégation du programme BRIDGE a poursuivi sa tournée asiatique en arrivant à Séoul, capitale de la République de Corée, après des étapes à Shanghai et Osaka. Cette tournée s’inscrit dans les préparatifs du Sommet BRIDGE 2025, prévu à Abou Dhabi du 8 au 10 décembre prochain, qui rassemblera des leaders mondiaux de l’information, de la culture, des industries créatives et des décideurs politiques.

Conduite par Son Excellence Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias des Émirats et du Conseil des médias des Émirats, la délégation comprenait Dr Jamal Al Kaabi, directeur général du Bureau national des médias. La visite, qui s’est tenue du 4 au 6 août, a permis une série de réunions avec des acteurs majeurs des secteurs sud-coréens des médias, des technologies numériques, de la production audiovisuelle et de l’innovation créative.

Au cours d’un entretien avec Kim Tae-kyun, premier maire adjoint de la ville de Séoul, en présence d'Abdullah Saif Al Nuaimi, ambassadeur des Émirats en Corée du Sud, les deux parties ont discuté des opportunités de partenariat à long terme visant à soutenir la mission du sommet BRIDGE dans la création de synergies entre les industries médiatiques mondiales.

La délégation a rencontré plusieurs dirigeants d’entreprises coréennes de premier plan : I-ON Communications : Bruce S. Lee a partagé des perspectives sur la gestion des données non structurées et le marketing numérique. Dentons : John JungKyum Kim a abordé les cadres juridiques en matière d’IA. Lotte Caliverse : DK Kim a présenté une plateforme immersive 3D mêlant divertissement et commerce. SM Entertainment : Choi Jung-min a mis l’accent sur la collaboration interculturelle dans le domaine du divertissement. SimSam Ventures : Rancho Lee a souligné le rôle de l’investissement dans les startups créatives. Math-presso : Jake Lee a exposé les innovations éducatives basées sur l’IA, soutenues par Google.

KAIA : Changshin Park a mis en avant le rôle de l’animation coréenne dans le paysage médiatique mondial.

La deuxième journée a été marquée par des rencontres avec : Ross Harman (cabinet Lee & Ko), qui a présenté l’environnement réglementaire de l’IA et des médias en Corée. Prof. Gul Hwang (Université Hongik), qui a insisté sur l’importance du design durable. Korea Press Foundation (KPF) : Jeongho Nam et ses collègues ont discuté de l’innovation journalistique et de la liberté de la presse.

Commentant la visite, Abdulla Al Hamed a déclaré : « Les Émirats arabes unis renforcent leur position comme plateforme mondiale de coopération médiatique, notamment à travers le Sommet BRIDGE qui favorise les partenariats stratégiques avec des nations comme la Corée du Sud. »

Il a ajouté que la participation des institutions médiatiques sud-coréennes au Sommet BRIDGE 2025 contribuera à développer des stratégies adaptées au paysage médiatique en mutation, en stimulant les échanges de connaissances et en encourageant les investissements dans les industries créatives.



La visite de la délégation BRIDGE à Séoul souligne l’engagement des Émirats à établir un écosystème mondial interconnecté dans les secteurs des médias, de la technologie, de l’éducation, de l’IA et de la culture numérique. Le Sommet BRIDGE 2025 promet de constituer une plateforme pivot pour l’innovation, les partenariats transnationaux et la transformation des industries créatives à l’échelle mondiale.



