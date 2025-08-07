Fatima bint Moubarak approuve la composition du comité suprême du programme Cheikha Fatima bint Moubarak pour l’excellence et l’intelligence communautaire

ABOU DHABI, le 7 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », Présidente de l’Union générale des femmes (UGF), Présidente du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille (FDF), a approuvé la composition du Comité suprême du Programme Cheikha Fatima bint Moubarak pour l’excellence et l’intelligence communautaire, dans sa 8ᵉ édition, présidé par Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Cabinet présidentiel chargé du développement et des affaires des héros de la nation défunts.

Le Major Général- Cheikh Mohammed bin Tahnoon Al Nahyan, directeur général de la police d’Abou Dhabi, assurera la vice-présidence du comité.

Les autres membres sont : Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias ; Sarah Yousef Al Amiri, ministre de l’Éducation ; Ali Salem Al Kaabi, président du conseil d’administration de la FDF ; Dr Mugheer Khamis Al Khaili, président du Département du développement communautaire ; Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi ; Abdullah Abdulali Al Humaidan, secrétaire général de l’Organisation Zayed pour les personnes déterminées ; Maryam Mohammed Al Rumaithi, directrice générale de la FDF ; Ahmed Fadhel Almehairbi, directeur général par intérim de la municipalité de la ville d’Abou Dhabi ; et Ousha Salem Al Suwaidi, cheffe de projet à la FDF, en qualité de membre et rapporteure.



La structuration de ce comité traduit la volonté de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak de promouvoir la culture de l’excellence et de stimuler les initiatives communautaires, convaincue du rôle du programme en tant que plateforme de référence pour identifier les modèles inspirants, honorer les réalisations exceptionnelles et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, consolidant ainsi la position des Émirats arabes unis en tant que pôle mondial d’excellence sociétale et d’innovation humanitaire.

Cheikha Fatima a salué le soutien constant et la vision éclairée de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, affirmant que le développement global et humanitaire du pays repose sur la conviction que l’humain est au cœur de toute stratégie, et que l’autonomisation des individus constitue une priorité nationale.



Son Altesse a souligné que l’appui de la direction de l’État renforce la culture de l’excellence, du don et de la responsabilité, et inspire toutes les initiatives sociales, notamment le programme Cheikha Fatima bint Moubarak, qui vise à traduire cette vision en actions concrètes au service de sociétés plus unies, stables et solidaires.

Elle a exprimé sa confiance envers les membres du Comité suprême, saluant leurs compétences et leur expérience, gages d’un leadership communautaire efficace. Cette diversité institutionnelle et cette intégration nationale renforceront la capacité du programme à promouvoir les concepts d’excellence et d’intelligence sociétale, et à contribuer à la construction d’un écosystème de développement intégré, conforme à la vision des Émirats pour le progrès et le leadership.

Son Altesse a réaffirmé que le programme, en expansion continue, adapte ses normes aux aspirations des citoyens innovants et ambitieux, en valorisant l’intelligence communautaire comme un atout pour le volontariat et le développement, et en investissant dans les énergies nationales pour concevoir des solutions novatrices aux défis sociétaux.

Elle a ajouté que le programme favorise une culture de reconnaissance et de motivation positive en mettant en lumière des modèles exemplaires de don et de responsabilité sociale, tout en contribuant à bâtir un système durable de valeurs et de pratiques consolidant la solidarité nationale et le développement communautaire.

Enfin, Cheikha Fatima a souligné que la continuité et l’évolution de ce programme témoignent de son impact positif profond, inspirant individus et institutions à adopter les meilleures pratiques sociales et à œuvrer pour une société émirienne plus cohésive et avancée.