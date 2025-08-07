Les Émirats arabes unis ont effectué leur 65e largage aérien d’aide humanitaire dans le cadre de l’initiative « Birds of Goodness »

GAZA, 7 août 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent leur mission humanitaire en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Ce jeudi, les Émirats ont effectué leur 65e largage aérien d’aide humanitaire dans le cadre de l’initiative « Birds of Goodness », relevant de l’Opération « Chivalrous Knight 3 ». Cette mission a été menée en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie, et avec la participation de l’Allemagne et de la Belgique.

Ces opérations visent à acheminer des secours vers les zones inaccessibles par voie terrestre en raison des conditions de terrain. L’aide comprend divers produits alimentaires de première nécessité ainsi que des fournitures humanitaires d’urgence.

Avec cette opération, le volume total de l’aide larguée par voie aérienne dépasse désormais 3.862 tonnes, destinées à soutenir les communautés palestiniennes les plus touchées et les plus vulnérables à travers la bande de Gaza.

Parallèlement à cette opération aérienne, les Émirats arabes unis ont également acheminé 21 camions transportant plus de 500 tonnes d’aide alimentaire via les points de passage terrestres, reflétant l’extension du soutien humanitaire aérien et terrestre apporté à Gaza.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en coordination avec leurs partenaires régionaux et internationaux pour assurer l’acheminement durable de l’aide aux populations dans le besoin, par voie aérienne, terrestre et maritime. Cette démarche traduit les principes humanitaires profondément enracinés des Émirats et leur leadership mondial dans le domaine des secours et de l’aide humanitaire.



