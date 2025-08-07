Dubaï se prépare au triathlon T100 du 13 au 16 novembre 2025

DUBAÏ, 7 août 2025 (WAM) – Le Comité supérieur d’organisation du Championnat du monde de triathlon Dubai T100 a dévoilé officiellement le programme de l’événement international, à 100 jours de son coup d’envoi.

Prévu du 13 au 16 novembre 2025, le championnat marquera un moment fort du Défi forme de Dubaï (Dubai Fitness Challenge), réunissant les meilleurs triathlètes du monde dans une atmosphère compétitive et festive.

L’annonce de ce programme lance le compte à rebours final de cette compétition d’élite, organisée avec le soutien du Conseil des sports de Dubaï et du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï, en partenariat avec l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO).

Ce rendez-vous mondial promet de consolider la position de Dubaï comme capitale internationale du sport, de la santé et du bien-être.