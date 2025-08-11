Le tournoi d’Esport de la police de Dubaï débute jeudi prochain

DUBAI, le 11 août 2025, WAM – La police de Dubaï a annoncé la participation de plus de 1 500 joueurs, représentant diverses nationalités, dont des compétiteurs internationaux, à la cinquième édition du Tournoi d’Esport de la police de Dubaï ( Dubai Police Esports Tournament ), qui se tiendra du 14 au 17 août au Club des officiers de la police de Dubaï, dans le quartier d’Al Jaddaf, avec une dotation totale de 200 000 AED.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée au Cycling Hub du Club des officiers, en présence du major Abdullah Al Shehhi, directeur du Département de la cybercriminalité à la Direction générale des enquêtes criminelles ; de Rashid Mohammed Abdullah, responsable de la planification et de l’exécution des événements au Conseil des sports de Dubaï ; de Mona Al Falasi, directrice de l'Esport et de la stratégie au Département de l’économie et du tourisme de Dubaï ; ainsi que de joueuses professionnelles comme Shaima Al Mansouri, Dr. Arshiya Farghath et Lady Lillith. Des officiers, journalistes, représentants des médias et passionnés de jeux vidéo étaient également présents.

Le major Al Shehhi a souligné que l’organisation de ce tournoi reflète l’engagement de la police de Dubaï à renforcer la sensibilisation de la communauté dans le domaine numérique et technologique, conformément à ses objectifs stratégiques visant à améliorer la sécurité et à promouvoir le bien-être des résidents. Compte tenu de la popularité croissante du jeu vidéo auprès de la jeunesse, l’événement entend éduquer les participants sur l’importance d’une pratique équilibrée, de la prudence dans les interactions avec des inconnus et de la vigilance face aux cybercrimes liés aux jeux en ligne.

Il a précisé que la compétition vise à lutter contre les crimes associés aux jeux électroniques et à sensibiliser au cyberharcèlement et à l’extorsion numérique. Les participants seront également informés sur les services policiers dédiés à la lutte contre la cybercriminalité, tels que la plateforme « Ecrime » et le portail de sensibilisation en ligne (https://ecrimehub.gov.ae/ar).

Le major Al Shehhi a insisté sur la nécessité de promouvoir une approche équilibrée des jeux vidéo afin de préserver la santé physique et mentale des joueurs. Les messages de prévention incluront l’importance de la confidentialité et de la protection des données personnelles lors des discussions en ligne, ainsi que la prudence dans les transactions financières électroniques.

Rashid Mohammed Abdullah a réaffirmé l’engagement du Conseil des sports de Dubaï à soutenir ce tournoi dans le cadre de ses efforts pour organiser des événements sportifs impliquant et responsabilisant les jeunes. Il a salué l’objectif de l’initiative, qui vise à protéger la communauté des risques liés à la cybercriminalité.

Les inscriptions restent ouvertes aux participants, hommes et femmes, âgés de 10 à 35 ans.