Des analystes recommandent l’achat des actions d’ADNOC L&S, citant une forte dynamique de croissance

ABOU DHABI, 11 août 2025 (WAM) – Les analystes des 16 plus grandes institutions financières internationales qui suivent ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) maintiennent tous leurs recommandations à l’achat (« STRONG BUY » ou « BUY »), saluant la solidité du bilan de l’entreprise, son expansion mondiale et ses perspectives soutenues de croissance des bénéfices.

Ces recommandations confirment le succès de la stratégie de croissance transformationnelle d’ADNOC L&S, renforcée par la finalisation récente de l’acquisition de 80 % de Navig8, ajoutant 32 pétroliers à sa flotte et étendant sa présence internationale à 19 villes sur cinq continents. L’entreprise poursuit également l’expansion de sa flotte avec la livraison prochaine de méthaniers, de transporteurs géants d’éthane et d’ammoniac, tout en développant de nouveaux partenariats, notamment un contrat de 15 ans d’une valeur de 531 millions USD avec Borouge pour accélérer les exportations pétrochimiques des Émirats arabes unis.

Au deuxième trimestre, quatre nouveaux analystes ont initié la couverture d’ADNOC L&S, portant leur nombre total de 12 à 16, illustrant l’intérêt international grandissant pour l’entreprise. HSBC a relevé sa recommandation de « HOLD » à « BUY », jugeant la trajectoire de croissance déjà robuste comme « loin de ralentir ». De son côté, Morgan Stanley a classé ADNOC L&S parmi ses « Top Picks », soulignant son positionnement stratégique sur toute la chaîne énergétique – amont, intermédiaire et aval – aux Émirats.

EFG Hermes a réaffirmé sa recommandation d’achat, qualifiant la dynamique de croissance de l’entreprise de « hautement relutive » et susceptible « d’améliorer les marges », tout en mettant en avant sa politique progressive de dividendes, prévoyant une hausse de 5 % par an. JP Morgan anticipe un doublement du volume de produits énergétiques transportés pour le compte du groupe ADNOC d’ici 2030, consolidant ainsi la société comme « une plateforme majeure de croissance future ».

Pour Nicholas Gleeson, directeur financier d’ADNOC L&S, l’unanimité des analyses positives traduit la capacité de l’entreprise à maintenir une croissance solide de ses résultats et à poursuivre cette tendance. Il a souligné que la stratégie de croissance permet de créer de la valeur pour les actionnaires, avec des marges d’EBITDA robustes et une capacité financière importante pour financer d’autres expansions à forte valeur ajoutée.

Cette confiance unanime intervient malgré la volatilité des marchés en 2025, qui a fortement affecté le secteur maritime mondial. Les analystes estiment qu’ADNOC L&S bénéficie de la transformation du groupe ADNOC en une société énergétique intégrée et joue un rôle central dans la logistique des activités pétrolières et gazières, ainsi que dans le transport des produits énergétiques vers les centres de demande mondiaux.

La société prévoit une croissance soutenue, portée par le développement logistique intégré aux niveaux national et international, adossé à des contrats d’affrètement de long terme. ADNOC L&S dispose d’une capacité d’investissement supplémentaire de 3 milliards USD pour les prochaines années, un potentiel encore non intégré aux prévisions actuelles, ce qui, selon les analystes, ouvre la voie à une accélération significative de sa trajectoire de croissance.