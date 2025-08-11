Abdallah bin Zayed présente ses condoléances par téléphone au ministre ghanéen des Affaires étrangères à la suite des victimes du crash d’un hélicoptère militaire

ABOU DHABI, le 11 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a présenté aujourd’hui ses sincères condoléances au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, à la suite des victimes du récent crash d’hélicoptère militaire.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue ghanéen, Son Altesse Cheikh Abdallah a exprimé sa profonde sympathie face au décès du ministre de la Défense, de la ministre de l’Environnement, du ministre de la Science et de la Technologie, ainsi que d’autres hauts responsables, tués dans un accident d’hélicoptère militaire survenu dans la région d’Ashanti.