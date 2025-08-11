Latifa bint Mohammed : la jeunesse émiratie transforme les défis mondiaux en opportunités locales

DUBAÏ, 11 août 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture), a souligné la capacité de la jeunesse à transformer le monde de multiples façons.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse 2025, Son Altesse a insisté sur l’importance d’encourager les jeunes afin qu’ils puissent avoir un impact tangible au sein de leurs communautés et à l’échelle mondiale.

Elle a mis en avant le regard unique que portent les jeunes sur le monde, une curiosité qui stimule la créativité et ouvre de nouvelles perspectives. Leur influence, a-t-elle relevé, ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent par des gestes discrets, mais puissants : remettre en question une habitude, repenser un processus ou proposer une idée inédite.

Grâce à leur créativité, leur aisance naturelle dans la communication et leur esprit de collaboration, les jeunes redéfinissent le progrès pour le rendre plus inclusif, inventif et adapté aux défis contemporains.

Le thème de cette année, « Actions locales de la jeunesse pour les ODD et au-delà », illustre ce qui se concrétise déjà aux Émirats arabes unis et ailleurs. « Je suis fascinée par la passion qui brille dans leurs yeux, leur curiosité et leur soif de découverte. Leur différence s’exprime dans leurs idées novatrices, leurs visions audacieuses et leur capacité à bousculer les normes », a-t-elle déclaré.

Aux Émirats, a-t-elle poursuivi, la jeunesse transforme les défis mondiaux en opportunités locales : solutions climatiques menées par des étudiants, programmes de codage dans les quartiers et initiatives artistiques communautaires. Ces projets démontrent qu’une innovation nourrie par l’empathie peut transformer en profondeur les systèmes.

Elle a rappelé les paroles de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, qui a placé une confiance indéfectible en son potentiel : « Notre valeur dans la vie se définit par nos actions. »

En ce jour, a-t-elle conclu, « je retrouve ce même esprit chez la jeunesse émiratie : le courage d’agir, la créativité d’imaginer et la détermination de bâtir un avenir meilleur. Écoutons-les, investissons en eux et avançons à leurs côtés, car lorsque la jeunesse mène, le monde avance. »