La MBRSG adopte un modèle innovant d’apprentissage hybride combinant enseignement numérique et présentiel

DUBAÏ, 12 août 2025 (WAM) – L’École de gouvernement Mohammed bin Rashid (MBRSG) a mis au point un modèle éducatif novateur combinant 49 % de contenu numérique et 51 % d’apprentissage en présentiel.

Cette initiative s’inscrit dans sa vision visant à promouvoir l’éducation flexible et le développement administratif pour les professionnels du secteur public, tout en soutenant les ambitions des Émirats arabes unis en matière de leadership dans l’excellence administrative, à travers l’innovation, l’agilité et le renforcement de la compétitivité.

Le modèle traduit les piliers clés de la vision « Nous, les Émirats 2031 », qui met l’accent sur la transformation numérique, l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et une éducation tournée vers l’avenir. Il est également aligné sur la Stratégie du gouvernement numérique des Émirats arabes unis 2025 et sur l’Agenda numérique de Dubaï, consolidant la position de l’émirat comme ville intelligente de référence, dotée d’une infrastructure éducative numérique avancée.

Dr Ali bin Sebaa Al Marri, président exécutif de la MBRSG, a déclaré : « Ce modèle innovant illustre notre engagement à faire évoluer l’enseignement académique grâce à des méthodes flexibles et dynamiques adaptées aux transformations mondiales. Il garantit une expérience d’apprentissage interactive sans compromis sur la qualité ou la rigueur académique, renforçant ainsi le leadership des Émirats dans l’adoption des outils et technologies numériques pour remodeler l’administration publique. »

Il a ajouté : « Notre méthodologie est en phase avec les priorités nationales visant à embrasser la transformation numérique, à doter les futurs dirigeants d’outils de pointe et à exploiter pleinement le potentiel de l’IA pour atteindre des objectifs administratifs. En associant technologies avancées et cadres académiques modernes, nous offrons des contenus intégrés et interactifs qui développent la pensée stratégique et les compétences en prise de décision basée sur les données. L’apprentissage numérique est désormais une nécessité stratégique pour renforcer l’agilité gouvernementale et habiliter les décideurs. »

Ce modèle hybride reflète l’engagement de la MBRSG envers les standards académiques internationaux et la vision des Émirats d’un gouvernement tourné vers l’avenir, fondé sur l’innovation et le savoir. Les programmes associent contenus digitaux, cours spécialisés et évaluations en ligne, alliant flexibilité de l’apprentissage à distance et interaction des sessions en présentiel, afin de soutenir l’évolution professionnelle des participants tout en respectant leurs obligations professionnelles.

Développés en partenariat avec des institutions mondiales spécialisées en administration publique, innovation et transformation numérique, ces programmes s’appuient sur une expertise fondée sur la recherche. Le modèle intègre des ressources multimédias interactives – vidéos, cours enregistrés, évaluations – permettant aux apprenants de personnaliser leur parcours en fonction de leurs besoins professionnels et de leur rythme d’apprentissage.

En réduisant la dépendance à la présence physique, le modèle favorise l’apprentissage à distance et le développement continu des compétences des dirigeants gouvernementaux, en supprimant les contraintes de temps et de lieu. Il positionne la MBRSG comme une référence régionale et internationale alliant excellence académique, agilité technologique et interaction dynamique, avec un modèle reproductible dans d’autres gouvernements arabes.

Cette initiative illustre la capacité des Émirats à anticiper les besoins éducatifs du futur, en proposant des programmes à l’ère numérique qui préservent l’intégrité académique tout en promouvant un cadre administratif unique, appelé à inspirer le monde entier.