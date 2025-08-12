Dubai Programme for Gaming accueillera le tout premier pavillon gouvernemental de la région à Gamescom 2025

DUBAÏ, 12 août 2025 (WAM) – Le Programme de Dubaï pour le jeu vidéo à l’horizon 2033 (DPG33) s’apprête à inscrire une étape historique en accueillant le tout premier pavillon gouvernemental du Moyen-Orient à Gamescom 2025, le plus grand salon mondial de l’industrie vidéoludique, qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, du 20 au 24 août.

Cette initiative marque une avancée majeure pour le secteur du jeu vidéo régional et reflète l’ambition affirmée de Dubaï de figurer parmi les dix premiers hubs mondiaux du jeu vidéo d’ici 2033.

Le pavillon DPG33 mettra en lumière les talents locaux et les infrastructures de classe mondiale que Dubaï propose aux concepteurs de jeux, développeurs, entrepreneurs et studios de production. Il réunira plusieurs entités gouvernementales, notamment la Fondation du Futur de Dubaï (DFF), l’Autorité de la Culture et des Arts de Dubaï (Dubai Culture), ainsi que le Dubai Multi Commodities Centre (DMCC).

Initié en novembre 2023 sous le patronage de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-premier ministre, ministre de la Défense et président du conseil d'administration de la DFF, le DPG33 ambitionne de générer un impact économique de 1 milliard de dollars sur le PIB et de créer 30 000 emplois dans le secteur vidéoludique.

Le programme repose sur cinq piliers stratégiques : la gouvernance, le développement des talents, les partenariats internationaux, le soutien à l’industrie et l’engagement communautaire. Il vise à bâtir un écosystème dynamique pour les entreprises du secteur.

Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de Dubai Culture, a souligné que la présence officielle de Dubaï à Gamescom témoigne du rôle croissant de l’émirat en tant que centre d’excellence pour les industries créatives et numériques : « Cette participation reflète la solidité de notre écosystème, fondé sur l’innovation, la technologie avancée, la formation et le développement des talents. »

Cheikha Latifa a insisté sur l’importance du secteur vidéoludique comme espace prometteur pour l’entrepreneuriat créatif : « En soutenant ce secteur, nous ouvrons la voie à une nouvelle génération de créateurs capables de transformer leur passion en projets d’impact mondial. »

De son côté, Khalfan Belhoul, directeur général de la DFF, a mis en avant la feuille de route claire à dix ans établie par le programme : « En combinant innovation et investissement, Dubaï s’impose rapidement comme une destination de référence pour l’industrie du jeu vidéo. »

Hala Badri, directrice générale de Dubai Culture, a rappelé l’importance du jeu vidéo dans l’économie créative et l’engagement des jeunes générations : « Nous accompagnons les talents émergents à explorer ce domaine en constante évolution. »



Ahmed bin Sulayem, président exécutif et directeur général du DMCC, a déclaré : « Gamescom constitue une plateforme idéale pour valoriser les capacités croissantes de Dubaï dans ce secteur. Aujourd’hui, plus de 140 entreprises de jeux vidéo – soit 40 % du secteur à Dubaï – sont établies au sein du DMCC, bénéficiant de notre Gaming Centre intégré à un écosystème plus large de technologies Web3. »

Depuis son lancement, plus de 60 nouvelles entreprises de jeux vidéo se sont implantées à Dubaï, portant le nombre total à plus de 350, dont 260 (74 %) sont spécialisées dans le développement. Parmi elles, 67 % ont leur siège à Dubaï et 12 % sont des acteurs technologiques mondiaux. En 2025, DPG33 a établi des partenariats avec Sony, Nvidia, Riot Games et Xsolla pour favoriser l’investissement et la coopération internationale.

Gamescom, qui se tiendra au centre d’exposition Koelnmesse, est l’événement mondial de référence pour les jeux vidéo. L’édition 2025 devrait battre des records d’affluence, après avoir accueilli 335 000 visiteurs venus de 122 pays l’année précédente.