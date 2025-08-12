Les Émirats arabes unis effectuent leur 69ᵉ largage aérien d’aide et livrent 500 tonnes de vivres à Gaza

ABOU DHABI, 12 août 2025, WAM – Les Émirats arabes unis poursuivent leur engagement humanitaire en faveur du peuple palestinien dans la bande de Gaza, en intensifiant leurs opérations de secours face à la détérioration des conditions humanitaires sur le terrain.

Dans le cadre de l’Opération « Chivalrous Knight 3 », les Émirats ont mené aujourd’hui leur 69e largage aérien d’aide humanitaire via l’initiative « Birds of Goodness », en coopération avec le Royaume hachémite de Jordanie et avec la participation de l’Allemagne, de l’Italie, de la Belgique et de la France.

Ce nouveau largage comprenait des quantités importantes de produits alimentaires de première nécessité, préparés avec le soutien d’institutions caritatives émiriennes, pour répondre aux besoins urgents des habitants de Gaza.

Parallèlement, un convoi terrestre de 20 camions transportant environ 500 tonnes de denrées alimentaires a franchi les points de passage vers la bande de Gaza, confirmant l’approche multidimensionnelle adoptée par les Émirats arabes unis pour faire parvenir l’aide par voie terrestre et aérienne.

Avec cette opération, le volume total de l’aide larguée par les Émirats s’élève désormais à plus de 3.924 tonnes de produits de secours, incluant des vivres et d’autres fournitures essentielles. Ce chiffre témoigne de l'engagement constant des Émirats à soutenir le peuple palestinien et à renforcer sa résilience dans des circonstances extrêmement difficiles.

Ces initiatives illustrent également le rôle de premier plan joué par les Émirats arabes unis dans le domaine humanitaire international, à travers la mobilisation d’efforts régionaux et internationaux et la mise en œuvre d’une approche de solidarité ancrée dans des valeurs de générosité et d’assistance humanitaire durable.