À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, Guterres nomme 14 jeunes au sein de son groupe consultatif pour le climat

NEW YORK, le 12 août 2025 (WAM) – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé 14 jeunes leaders climatiques pour former la troisième cohorte de son Groupe consultatif de la jeunesse sur le changement climatique.

Cette annonce coïncide avec la célébration par l’ONU de la Journée internationale de la jeunesse, observée chaque année le 12 août. Le groupe apportera au Secrétaire général des conseils pratiques et orientés vers les résultats, des points de vue diversifiés de la jeunesse et des recommandations concrètes pour soutenir les efforts des Nations Unies en matière d’accélération de l’action climatique mondiale.

Dans un communiqué publié par le bureau du Secrétaire général, l’ONU souligne que ces nominations interviennent à un moment crucial pour la lutte contre le changement climatique. L’année 2025 marque en effet le 10ᵉ anniversaire de l’Accord de Paris, ainsi que l’échéance pour tous les pays de soumettre leurs nouvelles contributions déterminées au niveau national (CDN), alignées sur l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Reconnaissant l’importance stratégique des voix des jeunes, et en s’appuyant sur les apports des précédents membres du groupe consultatif, le Secrétaire général a doublé le nombre de membres du groupe, passant de 7 à 14. Cette extension intervient en réponse à l’inquiétante tendance mondiale de réduction de l’espace civique et des ressources financières, lesquelles mettent en péril la participation active des jeunes militants aux efforts climatiques.

Dans un communiqué distinct, l’Organisation des Nations Unies a réaffirmé que cette initiative vise à mettre en lumière l’énergie, les idées et les contributions des jeunes dans l’avancement du progrès mondial. Elle a réitéré son engagement à créer un environnement propice à l’expression, au soutien et à l’épanouissement des voix des jeunes à l’échelle mondiale.

La désignation de cette nouvelle cohorte de jeunes leaders climatiques s’inscrit dans l’ambition plus large des Nations Unies de favoriser une gouvernance inclusive, tournée vers l’avenir et portée par la jeunesse, en tant que partenaires essentiels dans la construction d’un avenir durable pour la planète.